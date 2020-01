Diebstahl eines hochwertigen ParfÃ¼ms in Kaufhaus am JÃ¤gersbrunnen

Diebstahl eines hochwertigen Parfüms in Kaufhaus am Jägersbrunnen

SCHWEINFURT – Dem Detektiv eines Kaufhauses in der Innenstadt fiel am Dienstagnachmittag in der Drogerieabteilung das Fehlen eines Parfümtesters der Marke Jean Paul Gaultier im Wert von 94,– Euro auf.

Bei der Überprüfung der Videoaufzeichnungen konnte der Detektiv sehen, wie ein ca. 180 cm großer korpulenter Mann mit dunklen Haaren und Bart den Parfümtester aus dem Regal nahm, in eine Tasche steckte und anschließend das Haus verließ. Der Täter trug eine auffällig große Halskette, eine dunkle Mütze, eine Jogginghose mit hellen Streifen und einen langen dunklen Anorak mit ebenfalls Streifen an den Ärmeln.

Diebstahl in Sportgeschäft in der Innenstadt

In einem Sportgeschäft am Jägersbrunnen entwendete ein Kunde eine Jogginghose der Marke Nike im Wert von 64,99 Euro. Eine Verkäuferin hatte den Mann mit Jogginghose und T-Shirt beim Betreten einer Umkleidekabine beobachtet und wollte ihm kurz darauf behilflich sein. Der Mann hatte das Geschäft jedoch bereits verlassen. In der Umkleidekabine fand sich das abgetrennte Etikett der Sporthose. Der Tatverdächtige war ca. 165 – 170 cm groß, hatte schwarze kurze Harre, einen Dreitagebart, einen leichten Bauchansatz und eine dunklere Hautfarbe. Der Diebstahl ereignete sich am Dienstag zwischen 13:45 und 14:20 Uhr.

SUV fährt an geparktem Pkw den Spiegel ab und flüchtet

Während der Fahrer eines Ford Transit Donnerstagmorgen in der Neutorstraße noch in seinem geparkten Pkw saß, fuhr ein dunkler SUV mit „MSP“-Kennzeichen so knapp vorbei, dass es zu einer Berührung mit dem Transit kam und der Außenspiegel beschädigt wurde. Der SUV fuhr ohne anzuhalten davon. Der Schaden an dem Spiegel beträgt 100,– Euro.

Junger Mann fährt unter Einfluss von Drogen mit Pkw

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines jungen Mannes fiel den Polizeibeamten Samstagabend „Am Feldtor“ in dessen Pkw Marihuanageruch auf. Der 28jährige räumte auf Nachfrage ein, im Besitz von ca. 50 Gramm dieses Betäubungsmittels zu sein. Zudem habe er kurz vor der Kontrollzeit einen Joint geraucht. Bei dem Mann wurde durch einen Arzt auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt, sein Pkw verkehrssicher abgestellt und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Schonungen, B 303: Unfall bei Überholmanöver – Verursacher flüchtet

Auf der B 303 fuhr Freitagmittag eine Fahrzeugkolonne Höhe Waldsachsen in Richtung Coburg. Ein Pkw versuchte den vor ihm fahrenden Lkw zu überholen, übersah dabei jedoch den Gegenverkehr. Zwei entgegenkommende Autos touchierten sich bei einem Ausweichmanöver, der Überholer und der grün/weiße Lkw fuhren weiter. Der flüchtige Pkw war nach Angaben der Geschädigten ein weißer Audi A 3 oder A 4, möglicherweise ein Kombi. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Schaden an den Spiegeln der an dem Unfall beteiligten Autos beträgt schätzungsweise 300,– Euro. Der Lkw-Fahrer wird gebeten, sich mit der Polizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.

Euerbach: Mann fährt ohne Führerschein das Auto einer Bekannten

Am Donnerstag entwendete ein junger Mann beim Besuch einer Bekannten unbemerkt deren Fahrzeugschlüssel und nutzte unerlaubt deren Pkw. Die Frau verständigte die Polizei, als sie das Fehlen ihres Schlüssels mit dem Pkw bemerkte. Bei der Überprüfung des 19jährigen durch die Polizeibeamten stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er erhält eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unbefugten Gebrauchs eines Kraftwagens.

Sennfeld: Junger Frau wird Handy in der Disco gestohlen

Bereits vergangene Sonntagnacht besuchte eine junge Frau eine Disco in Sennfeld in der Schweinfurter Straße. In dieser Zeit wurde ihr das Handy aus der Hosentasche gestohlen. Das Mobiltelefon der Marke Apple IPhone 11 hat einen Wert von 900,– Euro. Die Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei Schweinfurt.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.