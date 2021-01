Drogen an Bord: Warum ein 27 Jahre alter Pole sich und seinen Audi nicht kontrollieren lassen wollte

WERNECK – Am späteren Sonntagabend, gegen 22 Uhr, wollte sich ein 27-Jähriger aus Polen stammend einer Streife entziehen, die ihn und seinen Audi kontrollieren wollten. Er fuhr von Werneck auf die Autobahn A7 und wollte so die Streife bzw. die inzwischen verständigten zusätzlichen Streifen abschütteln.

Dies gelang nur eine gewisse Zeit lang, er konnte schließlich an der Schraudenbachtalbrücke gestoppt werden. Gründe für seinen Ausweichversuch waren, dass er Drogen mit im Fahrzeug hatte und zudem unter deren Einfluss stand.

Eine Blutentnahme bei der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck waren die Folge (durch einen hinzugerufenen Arzt), die Sicherstellung seines Fahrzeugs, der Drogen, seines Führerscheins und eine Erhebung einer Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro. Danach konnte der Mann und sein Beifahrer, welcher ebenfalls unter Drogeneinfluss stand, wieder entlassen werden und sie ihren Heimweg auf andere Weise fortsetzen.

Im Rucksack Drogen versteckt

SCHWEINFURT – Bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof wurde am Sonntagabend gegen 20 Uhr bei einem 29jährigen Mann aus dem Landkreis Bad Kissingen in seinem mitgeführten Rucksack Drogen aufgefunden. Diese hatte er zuvor in Schweinfurt gekauft und wollte diese zwischen Hundekotentsorgungstütchen verstecken. Zum Glück für die eingesetzten Beamten waren diese noch nicht im Gebrauch und das Betäubungsmittel der einzige Inhalt. Das über 10g schwere Marihuana wurde sichergestellt und der Mann zur Anzeige gebracht.

