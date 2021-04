Ehestreit in Oberspiesheim: 53-JÃ¤hrige trat ihren Mann mit High Heels – er musste ins Krankenhaus, sie nach Werneck

Ehestreit in Oberspiesheim: 53-Jährige trat ihren Mann mit High Heels – er musste ins Krankenhaus, sie nach Werneck

OBERSPIESHEIM – Am Abend von Ostersonntag kam es in Oberspiesheim zu einem Ehestreit, der erst von der Polizei geschlichtet werden konnte. Beide Eheleute hatten am Abend reichlich Alkohol getrunken.

Dies dürfte auch der Grund gewesen sein, warum ein Streit entstand und schließlich die 53-jährige Ehefrau ihrem drei Jahre jüngeren Ehemann zunächst mehrfach ins Gesicht schlug und anschließend auch mit ihren High Heels gegen den Oberschenkel trat.

Da der Mann seine Frau nicht beruhigen konnte, verständigte er die Polizei, die den Streit schlichtete. Der Ehemann musste in Folge des Angriffs in ein Schweinfurter Krankenhaus eingeliefert werden.

Seine Ehefrau, welche aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes in ein umliegendes Bezirkskrankenhaus eingeliefert werden musste, erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.