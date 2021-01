Ehestreit nach einem durchzechten Tag: Dann fliegen schon mal MÃ¶bel aus dem Fenster!

SCHWEINFURT – Zu einem Unfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ist es in der Zeit vom vergangenen Mittwochabend bis Samstagnachmittag in der Oskar-von-Miller-Straße gekommen.

Die 29-jährige Geschädigte hatte hierbei ihren weißen Audi A1 unweit der Kreuzung zur Geldersheimer Straße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie eine große Delle in der rechten Fahrzeugseite feststellen. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Auto zerkratzt – Täter unbekannt

SCHWEINFURT – Zu einer Beschädigung an einem Pkw ist es am vergangenen Samstag, in der Zeit zwischen 19:15 Uhr und 19:40 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Carl-Benz-Straße gekommen.

Die Geschädigte hatte ihr blaues BMW 320d Coupé während des Einkaufs auf dem vorgenannten Parkplatz abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie zwei tiefe Kratzer an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

E-Bike aus Anbau entwendet

ESSLEBEN – Zum Diebstahl eines E-Bikes aus einem Anbau eines Wohnanwesens ist es in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Samstagmorgen im Herrenmarter gekommen.

Ein Unbekannter hatte sich Zugang zu dem Anbau verschafft und das unverschlossene Fahrrad entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf knapp 2.600,- Euro.

In allen Fällen werden Zeugen, welche die Tat oder den Täter beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, daher gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Schweinfurt, Tel. 09721/202-0, in Verbindung zu setzen.

Unfall im Begegnungsverkehr

SULZHEIM – Am Samstag, gegen 09:15 Uhr, fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Skoda von Möchnstockheim in Richtung Alitzheim. Hier kam ihr im Kurvenbereich ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes entgegen, wobei es zu einer Kollision der beiden Außenspiegel kam. Welcher der beiden Pkw-Fahrer über die Fahrbahnmitte gefahren war, konnte nicht geklärt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro.

Wildunfall

HERLHEIM – Am späten Samstagnachmittag fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Audi von Herlheim in Richtung Zeilitzheim. Etwa 500 Meter nach dem Ortsende kam es zum Zusammenstoß mit einem Greifvogel, wodurch der Kühlergrill beschädigt wurde. Das Tier war nach dem Unfall nicht mehr aufzufinden. Der Sachschaden am Pkw beträgt ca. 500,- Euro.

Zu tief ins Glas geschaut

GRETTSTADT – Zu tief ins Glas geschaut hatten zwei Pkw-Fahrer am Samstag. Der erste Alkoholsünder fiel Beamten bei einer Vekehrskontrolle um 16:00 Uhr im Grettstadt auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 63-jährigen VW-Fahrer ergab einen Wert von 0,6 Promille.

GEROLZHOFEN – Etwas mehr, nämlich 0,68 Promille, ergab der Alkoholtest bei einem 36-jährigen Audi-Fahrer, welcher gegen 22:00 Uhr von Polizisten in Gerolzhofen kontrolliert wurde. Die beiden Herren erwartet nun jeweils ein Bußgeld von 500,- Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.

Gegen den 36-Jährigen wurde zudem ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da er seine Wohnung ohne triftigen Grund verlassen und somit gegen die Ausgangssperre zwischen 21 und 05 Uhr verstoßen hatte.

Pkw beschädigt

GEROLZHOFEN – Am Samstagnachmittag stellte ein 55-Jähriger seinen schwarzen BMW X1 gegen 16:45 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in der Frankenwinheimer Straße ab. Als er etwa eine halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Kratzer im Lack der Fahrertüre fest. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Gerolzhofen unter Tel. 09832/940-0 entgegen.

Zwei Wildunfälle

GELDERSHEIM – Am 02.01.2020 befuhr ein 42-jähriger Deutscher aus dem Saalekreis gegen 13:25 Uhr mit seinem Pkw, Skoda die A 71 in Fahrtrichtung Erfurt, als er im Bereich Geldersheim mit einem Fuchs kollidierte, der die Fahrbahn überquerte. Durch den Zusammenstoß entstand am Fahrzeug Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Fuchs verendete am Unfallort.

WERNECK – Am 02.01.2020 befuhr ein 53-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Würzburg gegen 13:50 Uhr mit seinem Pkw, Seat die A 7 in Fahrtrichtung Würzburg, als er im Bereich Werneck mit einem Fuchs kollidierte, der die Fahrbahn überquerte. Durch den Zusammenstoß entstandam Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Fuchs verendete am Unfallort.

Ehestreit

BAD KISSINGEN – Nach einem durchzechten Tag, war es der stark betrunkenen Ehefrau zu viel, dieses äußerste sich dahin gehend, dass sie Gegenstände des Mobiliars aus dem Fenster warf. Der Rettungsdienst und die Polizei konnten die Wurforgie unterbinden und eine Vermittlung der Ehepartner einleiten.

Verstoß gegen geltende Ausgangssperre

BURKARDROTH – Am späten Abend des 02.01.2021 wurden im Rahmen einer Streifenfahrt in Burkardroth zwei junge Männer angetroffen. Auf Nachfrage konnten diese keinen triftigen Grund nennen, warum sie um 23:00 Uhr unterwegs seien. Laut eigenen Aussagen wollten diese noch einen Spaziergang machen. Dies stellt jedoch keinen triftigen Grund dar und ist somit ein Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Daher wird nun gegen beide Betroffenen Anzeige erstattet.

Trotz Ausgangssperre mit dem Pkw unterwegs

BURKARDROTH – In der Nacht vom 02. auf den 03. Januar in Burkardroth ein Pkw-Fahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da er trotz der nächtlichen Ausgangssperre unterwegs war ohne einen triftigen Grund vorbringen zu können erwartet ihn nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.