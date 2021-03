EigentÃ¼mer erwischte den TÃ¤ter beim DurchwÃ¼hlen: Couragierter Einsatz Ã¼berfÃ¼hrt Pkw-Aufbrecher

SCHWEINFURT – Ein im Parkhaus des Leopoldina Krankenhauses geparkter Skoda wurde am Samstagnacht, kurz vor Mitternacht, aufgebrochen. Der Täter konnte vom zufällig hinzukommenden Eigentümer des Fahrzeuges angetroffen werden, als dieser gerade dabei war, das Fahrzeuginnere zu durchwühlen.

Er sprach den Täter an und dieser versuchte daraufhin zu flüchten. Durch das beherzte Zupacken des Geschädigten konnte er den Täter greifen und überwältigen. Der Dieb wurde an die hinzugerufen Polizei übergeben und von dieser festgenommen.

Balkonbrand

SCHWEINFURT – Am Samstag, gegen 13 Uhr, wurde ein Brand auf einem Balkon am Matthias-Grünewald-Ring mitgeteilt. Das offene Feuer konnte durch die Anwohner selbst gelöscht werden. Die Feuerwehr musste lediglich eine kurze Brandnachschau betreiben. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Unfallflucht am Kauflandparkplatz

SCHWEINFURT – Auf dem Kauflandparkplatz wurde am Samstag, zwischen 09:45 Uhr und 10:30 Uhr, ein roter, ordnungsgemäß geparkter, Seat beschädigt. Augenscheinlich wurde die Tür eines daneben geparkten Pkw zu weit geöffnet und es entstand eine Delle in der Beifahrertür des Seat. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Täter und sein Fahrzeug sind unbekannt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Unfallflucht in der Glogaustraße

SCHWEINFURT – Durch ein Hermesfahrzeug wurde am Samstag gegen 10:30 Uhr in der Glogaustraße ein Baum angefahren. An dem Baum wurde ein großer Ast abgebrochen und dieser hing teilweise in die Fahrbahn. Der unbekannte Fahrer entfernte sich ohne weitere Verständigungen von der Unfallörtlichkeit.

Unfallflucht in der Robert-Koch-Straße

SCHWEINFURT – Ein in der Robert-Koch-Straße geparkter grauer Audi A3 wurde am Samstagvormittag angefahren. An dem Audi wurde, vermutlich beim Ausparken, die Frontstoßstange und das amtl. Kennzeichen beschädigt. Der unbekannte Verursacher fuhr einfach weiter.

Unfallflucht am Volksfestplatz

SCHWEINFURT – Am Samstag, zwischen 14:45 Uhr und 17:00 Uhr, wurde ein am Volksfestplatz geparkter brauner Skoda Yeti beschädigt. Die hintere Tür der Fahrerseite wurde eingedellt und verkratzt. Bei dem unbekannten Fahrzeug dürfte es sich um ein weißes Fahrzeug handeln. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss ohne den Schaden zu melden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Diebstahl einer Spendendose

SCHWEINFURT – Am Samstag, zwischen 14:00 Uhr und 15:45 Uhr, wurde eine im „Papier Schmitt“, am Roßmarkt, aufgestellte Spendendose von einem unbekannten Täter entwendet. Der Spendeninhalt beträgt ca. 350 Euro.

Drogentypische Auffälligkeiten

GELDERSHEIM – Am Samstag, gegen 11:00 Uhr, wurde bei Geldersheim ein Ford-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnten Drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Bei dem Beifahrer konnte zudem noch eine geringe Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden. Den Fahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und den Beifahrer wegen Besitz von Betäubungsmitteln.

Dachrinne angefahren

WERNECK – In der Zeit von Freitag, 20:00 Uhr, bis Samstag, 11:00 Uhr, wurde in der Schönbornstraße in Werneck die Dachrinne eines Wohnanwesens angefahren. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich nach dem Unfall von der Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise unter Tel. 09721/202-0.