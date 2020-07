Einbruch in Burger King Filiale: Unbekannte TÃ¤ter entwendeten keine Whopper, aber vier Spendenboxen

SCHWEINFURT – Am Sonntagmorgen, gegen 04.50 Uhr verschafften sich zwei vermummte Männer mittels Gewalt Zutritt zur Burger King Filiale in der Willi-Kaidel-Straße. Dort entwendeten sie insgesamt vier aufgestellte Spendenboxen. Der Entwendungsschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Die Täter trugen bei der Tatausführung eine Kopfbedeckung und einen MNS-Schutz, um ihre Identität zu verschleiern. Sie hinterließen zusätzlich einen Sachschaden von 1.000 Euro.

Pkw angefahren, Verursacher unbekannt

SCHWEINFURT – In Verlauf des Wochenendes parkte die Geschädigte ihren roten Mazda am Rand der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren Fahrerseite feststellen. Der Verursacher hatte sich bereits entfernt. Er hinterließ einen Sachschaden von zirka 3.000 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Hase kreuzte die Fahrbahn

LÜLSFELD – Samstagfrüh, gegen 1 Uhr, befuhr eine PKW-Fahrerin die Kreisstraße von Frankenwinheim kommend in Richtung Lülsfeld. Plötzlich kreuzte ein Hase die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug erwischt. Das Tier flüchtete in unbekannte Richtung. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 450 Euro.