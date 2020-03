Einbruch in GaststÃ¤tte: Zwei junge TÃ¤terinnen entwendeten insgesamt 29 GetrÃ¤nkeflaschen, eine KochschÃ¼rze sowie das VorhÃ¤ngeschloss und werden festgenommen

Einbruch in Gaststätte: Zwei junge Täterinnen entwendeten insgesamt 29 Getränkeflaschen, eine Kochschürze sowie das Vorhängeschloss und werden festgenommen

SCHWEINFURT – Am frühen Sonntagmorgen brachen zwei junge Frauen in einen Imbiss in der Werkstraße ein. Die Beiden konnten durch die Polizei schnell gestellt und festgenommen werden.

Gegen 00:30 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge die 18 und 19 Jahre alten Täterinnen dabei beobachten, wie sie über einen Zaun in die Gaststätte einstiegen. Anschließend brachen die beiden einen Getränkeautomaten auf und entwendeten insgesamt 29 Getränkeflaschen, eine Kochschürze sowie das am Automaten befindliche Vorhängeschloss. Daraufhin flüchteten sie in Richtung Finkenweg.

Der Zeuge verständigte sofort die Polizei. Diese traf kurz darauf am Tatort ein und konnte die Täterinnen im Nahbereich festnehmen. In ihren mitgeführten Rucksäcken wurde das gesamte Diebesgut im Wert von rund 100 Euro aufgefunden. Anschließend mussten die jungen Frauen die Beamten zur Polizeiinspektion begleiten.

Nach Abschluss der Sachbearbeitung durften sie die Dienststelle wieder verlassen. Gegen Beide wird nun wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt.

Kellerabteil aufgebrochen – Täter flüchtig

SCHWEINFURT – Im Laufe des Samstags ereignete sich ein Diebstahl aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Florian-Geyer-Straße. In der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:55 Uhr hebelte ein unbekannter Täter das Schloss zu einem der Kellerabteile auf und entwendete daraus ein Damenrad sowie 4 Flaschen Bier. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Rower LeGrand, Lille 5. Insgesamt beläuft sich der Wert der entwendeten Gegenstände auf über 300 Euro. Der Sachschaden wird auf 15 Euro geschätzt.

Reifen von Pkw entwendet – Über 3.000 Euro Schaden

SCHWEINFURT – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Porschestraße zu einem Diebstahl von vier Kompletträdern. Bei einem dortigen Fahrzeughändler stand ein schwarzer Volvo XC60 B5 geparkt. Für die Tat wurde der Pkw vom Täter aufgebockt, um anschließend alle vier Reifen abzumontieren. Der Beuteschaden beträgt über 3.000 Euro.

Diebstahl eines Kennzeichens

SCHWEINFURT – Am Samstag kam es in der Zeit von 01:00 Uhr morgens bis 12:00 Uhr mittags zu einem weiteren Diebstahl an einem Pkw.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete das hintere amtliche Kennzeichen von einem weißen 1er BMW, der in diesem Zeitraum in der Roßbrunnstraße geparkt war.

E-Bike Fahrer mit manipuliertem Rad und mutmaßlich unter Drogeneinfluss

SCHWEINFURT – Am frühen Sonntagmorgen fiel einer Streife der Polizeiinspektion Schweinfurt ein 23-jähriger E-Bike Fahrer in der Niederwerrner Straße ins Auge, da dieser eine rote Ampel überfuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug offenbar Veränderungen vorgenommen wurden, sodass dieses nun 50 km/h schnell fahren kann. Der 23-Jährige befand sich weiterhin nicht im Besitz der hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis. Darüber hinaus kam der Verdacht auf, dass der Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv und erhärtete diesen Verdacht.

Aus diesem Grund musste der 23-Jährige die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten, wo durch einen hinzugerufenen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Das E-Bike wurde sichergestellt.

Grauer Opel Insignia angefahren und geflüchtet

SENNFELD – Am Freitagabend ereignete sich in der Kreuzstraße eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines grauen Opel Insignia parkte ihren Pkw gegen 18:15 Uhr auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarkts. Als sie um 19:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Schaden am vorderen linken Kotflügel feststellen. Weiterhin befand sich Fremdlack an ihrem Pkw. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Hinweise zu den ungeklärten Taten erbittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0.