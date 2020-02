Eine etwas andere Verkehrsunfallflucht: Pkw angefahren, gelÃ¤chelt und geflÃ¼chtet

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Eine etwas andere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Schultesstraße. Eine 34-Jährige saß in ihrem Fahrzeug und wollte gerade wegfahren, als eine andere Verkehrsteilnehmerin neben ihrem Fahrzeug einparken wollte.

Der Einparkversuch gelang nicht da die Fahrzeugführerin hierbei gegen das Fahrzeug der 34-Jährigen fuhr und dieses beschädigte. Die Unfallverursacherin lächelte daraufhin die verdutzte Geschädigte an und suchte anschließend das Weite. Die PI Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Frontscheibe beschädigt

BERGRHEINFELD – Am Donnerstagvormittag wurde die Frontscheibe eines auf Höhe der Julius-Echter-Grundschule geparkten Pkw mit einem Stein beschädigt. Der Zeitraum der Beschädigung kann auf 07.30 Uhr bis 13.30 Uhr eingegrenzt werden. Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

SCHWEINFURT – Am Donnerstagabend wurde ein 28-Jähriger durch eine Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim 28-Jährigen wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Der Mann räumte gegenüber den Beamten auch den Konsum von Drogen ein. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde durch die Beamten unterbunden und beiläufig noch das im Fahrzeug aufgefunden Betäubungsmittel sichergestellt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie dem Betäubungsmittelgesetz.