Einsatz fÃ¼r die Feuerwehr: 7 Kilometer langen Ã–lspur von Schonungen bis Schweinfurt

SCHONUNGEN – Als ersten Einsatz im neuen Jahr beseitigte die Feuerwehr Schonungen eine Ölspur im Ortsbereich Schonungens. Alarmiert wurden sie am . Hanuar um 15.46 Uhr, um die Bachstraße zu reinigen.

Kurze Zeit nachdem die Schonunger Floriansjünger alarmiert wurden, läuteten auch die Alarmglocken

in der Feuerwache Schweinfurt zu einer Ölspur in der Hauptbahnhofstraße in Schweinfurt. Schnell wurde klar, dass der verursachende PKW in Schweinfurt gestartet war und in Schonungen aufgrund der leuchtenten Öllampe in der Bachstraße zum stehen kam.

Die Reinigung der circa 7 Kilometer langen Ölspur übernahm eine Spezialfirma. Die Feuerwehr Schonungen verhinderte am abgestellten PKW das weitere Auslaufen in den Kanal und bindete den Kreuzungsbereich Hauptstraße/Bachstraße ab.

Foto: Feuerwehr Schonungen