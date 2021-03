Enkel angeblich in tÃ¶dlichen Verkehrsunfall verwickelt – Bankangestellter verhindert Telefonbetrug

ZELL AM MAIN – Telefonbetrügern ist es am Donnerstag fast gelungen, eine ältere Dame um einen fünfstelligen Geldbetrag zu bringen. Ein Bankangestellter hatte jedoch Verdacht geschöpft und rechtzeitig die Polizei informiert, wodurch eine Geldübergabe verhindert werden konnte. Ein finanzieller Schaden blieb der Seniorin zum Glück erspart.

Am Donnerstagmittag läutete das Telefon der Seniorin und der Anrufer gab sich als ihr Enkel aus. Er behauptete, an einem tödlichen Unfall beteiligt gewesen zu sein. Um frei zu kommen, würde die Staatsanwaltschaft nun eine Kaution in Höhe von 45.000 Euro fordern. Im weiteren Verlauf meldete sich eine weitere Betrügerin, die sich am Telefon als Kommissarin ausgab und die Version des vermeintlichen Enkels bestätigte.

Die Seniorin ahnte nicht, dass sie Betrügern aufgesessen war und entschloss sich dazu, ihrem Enkel das Geld zur Verfügung zu stellen. Anschließend setzte sie sich mit ihrer Bank in Verbindung, um die Geldabhebung anzukündigen. Der Bankangestellte durchschaute die Masche allerdings sofort, wodurch die Abhebung und letztlich auch die Geldübergabe verhindert werden konnte.

Die Täter sind bislang noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.