Ermittlungserfolg fÃ¼r Kriminalpolizei: 1,4 Kilogramm Amphetamin sichergestellt, 32-JÃ¤hriger in Untersuchungshaft

LANDKREIS HASSBERGE – Im Rahmen der intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Schweinfurt und der Staatsanwaltschaft Bamberg gegen einen 32-jährigen Landkreisbewohner erfolgte am Mittwoch die Durchsuchung der Wohnung des Mannes. Neben 1,4 Kilogramm Amphetamin konnten weitere Betäubungsmittel sowie Rauschgiftutensilien sichergestellt werden. Der Mann befindet sich seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Am zurückliegenden Wochenende erlangte die Kriminalpolizei Schweinfurt Erkenntnisse über einen 32-jährigen Mann aus dem Landkreis, der einen umfangreichen Handel mit Betäubungsmitteln betreiben soll. Die Ermittler nahmen umgehend, stets in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg, ihre Arbeit auf.

Nachdem sich im Rahmen der Ermittlungen der Verdacht gegen den 32-Jährigen erhärtet hat, erfolgte gemäß vorherigem Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg auf Anordnung des Ermittlungsrichters am Amtsgericht Bamberg am Mittwoch die Durchsuchung der Wohnung des Mannes im Landkreis Hassberge. Die Kriminalpolizei wurde hierbei durch Kräfte der Operativen Ergänzungsdienste Schweinfurt sowie der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck und einen Diensthundeführer unterstützt.

Bei der Durchsuchung konnten 1,4 Kilogramm Amphetamin, weitere Kleinmengen Betäubungsmittel und auch Rauschgiftutensilien, die auf einen Handel hinweisen, sichergestellt werden. Der 32-jährige Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen und verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Schweinfurter Polizei.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg erfolgte am Donnerstagmittag die Vorführung des Mannes am Amtsgericht Bamberg. Der Ermittlungsrichter ordnete u.a. auf Grund des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.