Erneut UnfÃ¤lle wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei NÃ¤sse auf der A71 zwischen MÃ¼nnerstadt und Mellrichstadt

MÜNNERSTADT / MELLRICHSTADT – Am Nachmittag und frühen Abend des vergangenen Sonntags musste die Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck erneut zu mehreren Unfällen ausrücken, bei denen die Ursache, wie so oft bei Regen, bzw. nasser Fahrbahn, die nicht an diese Verhältnisse angepasste Geschwindigkeit war. Glücklicherweise wurde bei den Unfällen niemand schwer verletzt. Die Sachschadenshöhe beläuft sich nach Schätzungen der aufnehmenden Beamten auf insgesamt ca. 80000,- €

Gegen 12:45 Uhr verlor zunächst der 41-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes im Bereiech Hollstadt die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte zunächst mehrmals gegen die mittige Betongleitwand, wurde von dieser nach rechs abgewiesen und kollidierte frontal mit der Außenschutzplanke. Hier kam der Pkw stark beschädigt auch zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer selbst blieb hier unverletzt, jedoch wurden seine beiden Mitfahrer zu weitergehenden Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 14:30 Uhr geriet im Bereich Mellrichstadt zunächst der 40-jährige Fahrer eins BMWs ins Schleudern, kam dabei nach rechts auf den Grünstreifen und kollidierte nach ca. 150 Metern mit der mittigen Betongleitwand. Zum Stehen kam der Pkw schließlich auf dem Seiten-, bzw. Grünstreifen. Beide Fahrzeuginsassen wurden, zum Glück nur leichtverletzt, in ein Krankenhaus eingeliefert. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst von der Autobahn transportiert. Zur Reinigung der Fahrbahn war noch die Straßenmeisterei Rödelmeier vor Ort.

Ebenfalls gegen 14:30 Uhr verlor die Fahrerin eines Pkw Peugeot im Bereich Münnerstadt die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Während eines Überholvorgangs geriet der Pkw auf der linken Spur ins Schleudern, rutschte nach rechts und kollidierte zunächst mit der dortigen Betongleitwand. Von dieser wurde der Pkw wieder nach links abgewiesen, wo zu diesem Zeitpunkt jedoch gerade ein Pkw Audi auf der rechten Spur fuhr. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß. Nach dem Unfall kamen beide Pkws, nicht mehr fahrbereit, auf dem Seitenstreifen zum Stehen und wurden durch Abschleppdienste von der Autobahn verbracht. Die Unfallverursacherin, sowie die beiden Insassen des anderen Pkw wurden, glücklicherweise ohne schwerere Verletzungen, in zwei Krankenhäuser gebracht.

Gegen 19:15 Uhr schleuderte eine 30- jährige mit ihrem Pkw VW auf der Bahratal-Brücke zunächst gegen die Außenschutzplanke, um letztlich quer auf der linken Spur zum Stehen zu kommen. Sie wurde mit Verdacht auf Schleudertrauma ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Pkw musste durch einen Abschleppdienst von der Autobahn verbracht werden. Auch ein 43-jähriger Audi-Fahrer fuhr noch über umherliegende Teile und beschädigte sich dadurch sein Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme zur Absicherung der Unfallstelle, und zur Reinigung der Fahrbahn erhielten die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck tatkräftige Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr aus Mellrichstadt, sowie die Straßenmeisterei Rödelmeier.

Zu guter Letzt kam noch ein 59-jähriger BMW-Fahrer im Bereich Hollstadt mit seinem Pkw ins Schleudern und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke und anschließend noch mit der Außenschutzplanke, um letztlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen zu kommen. Bei diesem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Die Polizei appeliert in diesem Zusammenhang erneut an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit, bei Regen, bzw. nasser Fahrbahn, an diese Verhältnisse anzupassen. Denn auch alle möglichen elektronischen Helferlein, die in modernen Fahrzeugen verbaut sind, können die Grenzen der Physik nicht aushebeln. Haben die Reifen durch Aquaplaning den Kontakt zur Fahrbahn ersteinmal verloren, hilft kein Lenken und kein Bremsen. Das Fahrzeug rutscht, wie auf Eis, einfach weiter.

Die einzige Maßnahme, die einen etwaigen Kontrollverlust über das Fahrzeug verhindern kann, ist die Geschwindigkeit entsprechend zu reduzieren.