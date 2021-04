Erneute Fahrraddiebstähle in Kolitzheim: Haben zwei Männer im roten Ford Transit etwas damit zu tun?

KOLITZHEIM – Im Bereich der Amselstraße kam es zu weiteren Fahrraddiebstählen. Aus einer Garage wurde in der Zeit vom 20. bis 31.03.21 ein Mountainbike, rosa/weiß, zwischen dem 28. und 30.03.21 aus einer weiteren Garage ein grünes Herrenrad und ein weiß/blaues Kinderrad entwendet.

An den Wochenenden zuvor wurde ein älterer, roter Ford Transit und zwei Männer beobachtet. Ob das Fahrzeug oder die Männer mit den Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweis der Polizei: Sichern Sie ihre Fahrräder! Schließen Sie Garagen und auch Nebengebäude ab.

Verkehrsunfall

GEROLZHOFEN – Zu einem Unfall mit etwa 1700 € Sachschaden kam es am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, in der Steingrabenstraße. Eine 33jährige VW-Fahrerin fuhr von der Weißen-Turm-Straße kommend in Ri. Steingrabenstraße. An der Einmündung missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommende Zweiradfahrers und stieß mit diesem zusammen. Der Rollerfahrer stürzte, zog sich aber glücklicherweise keine Verletzungen zu.

Fischwilderei

FRANKENWINHEIM – Am Mittwochabend wurde ein junger Mann am See des Anglerclubs bei Frankenwinheim angetroffen, als er unberechtigt mit einer Angelrute 2 Karpfen entwendete. Eine Anzeige wegen Fischwilderei wird erstattet.

Wildunfälle

SIEGENDORF / ALTENSCHÖNBACH – Im Bereich Siegendorf/Altenschönbach und B 286, Unterspiesheim kam es zu einer Kollision zwischen Pkw und Hase. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von ca. 500 €.