Es hat schon wieder funktionert… Seniorin Ã¼bergibt Geldbetrag an EnkeltrickbetrÃ¼ger â€“ Wer hat VerdÃ¤chtiges beobachtet?

SCHWEINFURT / DEUTSCHHOF – Am Donnerstagnachmittag haben Enkeltrickbetrüger eine ältere Dame mit einer hinterlistigen Masche um ihre Ersparnisse gebracht. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Seniorin hatte den Tag über bereits mehrere Anrufe von ihrer angeblichen Enkeltochter erhalten. Da diese angab, wegen eines selbstverschuldeten Verkehrsunfalles Geld zu benötigen, entschloss sich die ältere Dame, ihrer vermeintlichen Enkelin zu helfen. Sie übergab deshalb zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Feuerbergstraße wie mit der Anruferin vereinbart mehrere tausend Euro an eine Botin. Die verschwand sofort mit dem Geld. Erst durch ein Telefonat mit ihrer Tochter wurde der Geschädigten am Abend klar, dass sie Betrügern aufgesessen war.

Wer die Geldübergabe am Freitagnachmittag möglicherweise beobachtet hat oder wem im Laufe des Donnerstags im Bereich Deutschhof eine verdächtige Person aufgefallen ist, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.

Geldbeutel aus Cabrio entwendet

SCHWEINFURT – Am 23.07.20, gegen 14.50 Uhr, wurde in der Geschwister-Scholl-Str. 22, aus einem geparkten grauen 2er BMW Cabrio der Geldbeutel samt Inhalt entwendet. Neben Bargeld wurden auch persönliche Dokumente und Ausweispapiere entwendet. Das Fahrzeug war zwar verschlossen, jedoch war das Verdeck des Cabrios offen.

Wohnmobil aufgebrochen

NIEDERWERRN – In der Zeit vom 20.07.20, 21.15 Uhr, bis 21.07.20, 07.00 Uhr, wurde ein VW Wohnmobil, welches in der Schweinfurter Straße 109 abgestellt war, aufgebrochen. Der oder die Täter durchwühlten das Fahrzeug und entwendeten Bekleidungsstücke und drei Brillen. Der Beuteschaden beträgt ca. 300 Euro. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro.

Pkw beschädigt

SCHWEINFURT – In der Zeit vom 22.07.20, 23.15 Uhr, bis 24.07.20, 14 Uhr, wurde ein blauer Opel Astra beschädigt. Der oder die Täter traten mehrmals mit dem Fuß gegen die Heckklappe. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Pkw war ordnungsgemäß in der Landwehrstraße 21 geparkt.

Holzbank mit Farbe besprüht

SCHWEINFURT – In der Zeit vom 08.07.20, 08.00 Uhr, bis 22.07.20, 13.00 Uhr, wurde in der Albin-Kitzinger-Str. in Schweinfurt eine Holzbank mit Farbe besprüht. An der Bank entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

2 Spaltäxte entwendet

RÖTHLEIN – Am 07.07.20 wurde auf einem Gründstück Am Auwald 46 Brennholz gemacht. In einer Pause zwischen 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr wurden von dem Grundstück 2 Spaltäxte des Herstellers Fiskas, Modell X11, Farbe orange/schwarz, entwendet. Beide Äxte haben einen Wert von 140 Euro.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.