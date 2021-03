Fahrerwechsel nach Verkehrsunfall brachte nichts: Denn beide Fahrzeuginsassen waren alkoholisiert

GELDERSHEIM – Nach der Mitteilung über eine Verkehrsunfallflucht erfolgte durch die Schweinfurter Polizei eine Nachschau an der Halteranschrift. Die dort noch im Fahrzeug festgestellten Personen waren beide alkoholisiert und müssen sich nun wegen verschiedener Verkehrsdelikte verantworten.

Gegen 22:30 Uhr wurde eine Anwohnerin in der Straße „Oberdorf“ durch quietschende Reifen und einen lauten Schlag aus dem Schlaf gerissen. Bei einem Blick aus dem Fenster erblickte sie eine männliche Person, die Fahrzeugteile von der Straße aufhob und im Anschluss wieder weiter gefahren ist. Die Zeugin teilte der Einsatzzentrale das Kennzeichen des Fahrzeugs mit, welche daraufhin eine Nachschau an der Halteranschrift veranlasste.

Beim Eintreffen an der Adresse konnten in dem betroffenen Audi zwei Personen, ein 25-jähriger Mann und eine 21-jährige Frau, festgestellt werden. Bei einer ersten Befragung gaben diese an, dass die 21-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls gefahren und ihr 25-jähriger Begleiter im Anschluss weitergefahren sei. Nachdem durch die Beamten bei beiden Fahrzeuginsassen starker Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde zunächst bei der Frau ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher ein Ergebnis von rund einem Promille ergab.

Der 25-Jährige verweigerte einen Atemalkoholtest und sollte ebenso wie seine Begleiterin zur Durchführung einer Blutentnahme und weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle gebracht werden. Als er im Dienstfahrzeug begann die Polizeibeamten zu filmen, sollte sein Smartphone sichergestellt werden. Hierbei leistete er Widerstand und musste gefesselt werden. Nach der Durchführung der Blutentnahme auf der Dienststelle konnten beide Personen wieder entlassen werden.

Der Beschuldigte muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr, Anstiftung zum Unerlaubten Entfernen vom Unfallort und einem Vergehen der Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes verantworten. Die 21-Jährige erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall und insbesondere den genauen Fahrereigenschaften der beiden Insassen sind nun Gegenstand der Ermittlungen der Schweinfurter Polizei.