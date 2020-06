Fahrzeug gerÃ¤t ins Schleudern, Unfall endete an der Hausmauer der Lebenshilfe

Fahrzeug gerät ins Schleudern, Unfall endete an der Hausmauer der Lebenshilfe

SCHWEINFURT – Am Sonntag, gegen 16.30 Uhr geriet eine 39-jährige aus dem Landkreis Schweinfurt mit ihrem 5er BMW in einer langen Linkskurve in der Niederwerrner Straße aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern.

Hierbei drehte sie sich mit ihrem Fahrzeug um die eigene Achse und fuhr über den Bordstein auf den Gehweg auf. Zur gleichen Zeit lief ein 40-jähriger Schweinfurter auf diesem Gehweg und wurde von dem Fahrzeug touchiert und leicht verletzt.

Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr letztendlich gegen die Hauswand der dortigen Lebenshilfeeinrichtung und kam zum Stehen. Sowohl die Fahrzeugführerin, als auch der Fußgänger kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Der BMW musste abgeschleppt werden, die eintreffende Feuerwehr aus Schweinfurt beseitigte auslaufende Betriebsstoffe. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.