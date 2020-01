Festnahme in Niedersachsen: Kriminalpolizisten ermitteln gemeinsam gegen Fahrzeugteilediebe

UNTERFRANKEN – Dass polizeiliche Ermittlungsarbeit nicht an den Landesgrenzen Halt macht, zeigt ein erfolgreicher Fall der Würzburger Kripo. Die Ermittlungen der Beamten führten nach Niedersachsen, wo sie gemeinsam mit den Lüneburger Kollegen zwei Tatverdächtige festnahmen. Das Duo ist offenbar für mehrere Diebstähle von Fahrzeugteilen aus hochwertigen Landmaschinen verantwortlich.

Bereits im September vergangenen Jahres waren Unbekannte in Euerhausen (Lkr. Ochsenfurt) über Nacht in einen Hof in der Ochsenfurter Straße eingedrungen und hatten dort aus mehreren hochwertigen John Deere Landmaschinen Elektronikteile im Wert von rund 35.000 Euro entwendet. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.

Die Würzburger Kriminalpolizei setzte intensive Untersuchungen daran, den Tätern auf die Spur zu kommen. Die Ermittlungen führten die Beamten nach Niedersachsen, wo derartige Bandendiebstähle gehäuft auftraten. Gemeinsam mit den Kriminalbeamten aus Lüneburg hatte die Würzburger Kripo schließlich zwei Tatverdächtige aus Polen im Visier. Mitte November gelang dann die Festnahme der beiden polnischen Männer im Alter von 34 und 42 Jahren. Bei einem weiteren Diebstahl auf frischer Tat klickten schließlich die Handschellen.

Durch die akribisch durchgeführte Spurensicherung der Ochsenfurter Beamten konnte dem älteren der beiden Festgenommenen der Diebstahl von Fahrzeugteilen in Giebelstadt aus dem September nachgewiesen werden. Zudem gehen die Beamten davon aus, dass das Duo als Teil einer Bande deutschlandweit derartige Straftaten verübt hatte.

Die Würzburger Kriminalpolizei prüft in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei aus Lüneburg derzeit, ob die beiden Tatverdächtigen noch für weitere Fälle in Unterfranken und oder Niedersachsen in Frage kommen.