Feuer ohne Verletzte: Scheunenvollbrand in Bischwind entpuppte sich als lediglich angezÃ¼ndete Wiese

BISCHWIND – Am Freitagabend gegen 20:45 Uhr war in der Vögnitzer Straße in Bischwind (Gemeinde Dingolshausen) zunächst ein Scheunenvollbrand gemeldet worden. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr konnte jedoch glücklicherweise festgestellt werden, dass lediglich eine ca. 10m² Wiesenfläche mit Schnittgut brannte.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Dingolshausen und Bischwind löschten den Brand schnell ab. Ob ein Schaden entstanden ist, ist bislang noch nicht bekannt. Der Verursacher des Brandes ist bislang ebenfalls nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter 09382/940-0 entgegen.

Fahrraddiebstahl

STAMMHEIM – Am Samstagvormittag zwischen 9 und 12 Uhr kam es im Kirchweg in Stammheim zum Diebstahl eines Kinderrades. Ein bislang unbekannter Täter entwendete ein im Hof abgestelltes Kinderfahrrad der Marke Winora in den Farben grau/orange. Der Schaden beläuft sich auf ca. 270 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter 09382/940-0 entgegen.

Wildunfall

KOLITZHEIM – Auf der B 286 bei Kolitzheim erfasste am späten Samstagabend ein 18-jähriger mit seinem Hyundai ein Reh, das die Fahrbahn kreuzte. Das Reh „flüchtete“ nach dem Zusammenstoß. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000€.

Verkehrsunfälle

GEROLZHOFEN – Am Freitagnachmittag stieß in der Kaplan-Jäger-Straße in Gerolzhofen eine 19-Jährige mit ihrem Ford beim Rückwärtsfahren gegen den geparkten Opel eines anderen Verkehrsteilnehmers. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

GEROLZHOFEN – Am Samstagmorgen befuhr ein 87-jähriger mit seinem Mercedes die Bundesstraße B286 in Fahrtrichtung Wiesentheid. Als er bei Gerolzhofen die B286 in Richtung Dingolshausen verlassen wollte, kam er leicht von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Neben dem Verkehrszeichen wurde hierbei auch der Mercedes beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

GEROLZHOFEN – Am Sonntagmittag wurde ein 52-Jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW in Gerolzhofen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten beim Fahrzeugführer deutlich Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,6 Promille. Dem Mann wurde daraufhin untersagt, bis zum Nachweis seiner Fahrtüchtigkeit seinen Pkw zu führen. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte, wurde zudem für das zu erwartende Bußgeldverfahren eine Sicherheitsleistung erhoben.

Fahrten unter Drogeneinfluss

SCHWEINFURT – Am Sonntag wurden von den Beamten der Polizeiinspektion Schweinfurt zwei Personen angetroffen wie sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Kraftfahrzeug führten. Sowohl bei der Kontrolle in der Würzburger Straße als auch in der Raßdörferstraße wurden die Fahrer zur Polizeiinspektion verbracht. Dort wurde ihnen eine Blutprobe entnommen. Ihre Fahrzeuge mussten sie anschließend stehen lassen.

Kennzeichen entwendet

ÜCHTELHAUSEN – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde „Am Roßbrunnen“ das hintere Kennzeichen eines dort geparkten Opel Meriva entwendet. Das Kennzeichen wurde hier gewaltsam abgerissen. Der Täter ist momentan unbekannt.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Hinweise unter Tel. 09721/202-0.

Blumen am Grab beschädigt

NÜDLINGEN – Am Sonntagmittag wurde eine Sachbeschädigung am Waldfriedhof in Nüdlingen mitgeteilt. Wie sich herausstellte, hatte die Mitteilerin am Urnengrab ihres verstorbenen Kindes am Samstagmittag Rosen abgelegt. Als sie am Sonntagmittag erneut auf den Friedhof kam, stellte sie fest, dass nur noch die Stängel der Rosen auf dem Urnengrab lagen. Die Köpfe der Rosen waren abgeschnitten und auf einem anderen Grab in der Nähe abgelegt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0971/7149-0.