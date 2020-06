Ladendieb schlÃ¤gt bei der Flucht aus der Galeria Kaufhof einen helfenden Zeugen

SCHWEINFURT – Am Mittwoch der letzten Woche, gegen 16.25 Uhr verließ ein bisher unbekannter Täter die Filiale des Kaufhofs am Jägersbrunnen. Hierbei schlug die Diebstahlsicherungsanlage an.

Nach dem Mann von einem Mitarbeiter des Geschäftes angesprochen wurde, verstrickte er sich zunächst in Widersprüche, nachdem er merkte, dass er mit seinen Ausreden nicht weit kommen wird, ging er über die Rüfferstraße in Richtung Friedrich-Stein-Straße flüchtig.

Ein 21-jähriger Zeuge bekam die Flucht mit und konnte den Dieb nach kurzer Verfolgung stellen. Der flüchtige Dieb schlug aber unvermittelt zu und traf den Zeugen mit der Faust im Gesicht was ihm die Flucht ermöglichte.

Der gesuchte Dieb und Schläger ist männlich, um die 30 bis 45 Jahre alt, trug eine weiße MNS-Maske und war mit einer roten langärmligen Jacke und dunkler langer Hose bekleidet, markant ist seine hohe Stirnpartie mit auffälligen Geheimratsecken.

Akkus von E-Bikes des Landratsamtes Schweinfurt entwendet

SCHWEINFURT – Von Sonntag auf Montag wurden durch einen unbekannter Täter mehrere Stahlschließfächer der Ladestation für E-Bikes des Landratsamtes Schweinfurt in der Schrammstraße aufgebrochen. Aus einem der Schließfächer wurden ein Akku und das Ladegerät im Gesamtwert von fast 600 Euro entwendet.

Versuchter Pkw-Aufbruch

SCHWEINFURT – Im Verlauf des Wochenendes versuchte ein bisher unbekannter Täter, mittels Gewalt in einen grauen Ford B-Max An der Pfanne einzubrechen. Hierbei wurde das Türschloss der Fahrerseite beschädigt. In das Fahrzeuginnere gelangte der Täter jedoch nicht, er hinterließ aber einen Sachschaden von 1.500 Euro.

Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet

SCHWEINFURT – Im Verlauf des Wochenendes stellte der 56-jährige Geschädigte sein blau-schwarzes Fahrrad der Marke Haibike am Fahrradständer am Bahnhof Mitte ab und versperrte es. Am Sonntag bei seiner Rückkehr musste er das Fehlen seines Fahrrades feststellen. Täterhinweis gibt es bisher keine. Das Gefährt hatte einen Wert von zirka 400 Euro.

SCHWEINFURT – Im Verlauf der letzten zwei Wochen wurde das in einem Fahrradschuppen in der Ignaz-Schön-Straße abgestellte und versperrte orange-schwarze Fahrrad der Marke Bulls, Typ Bushtail durch einen unbekannten Täter entwendet. Das Fahrrad hatte einen Wert von 300 Euro.

Außenfassade beschmiert

NIEDERWERRN – Im Verlauf des Wochenendes wurde die Außenfassade eines Mehrfamilienwohnhauses in der Hainleinstraße durch einen bisher unbekannten Täter beschmiert. Er hinterließ hierbei einen Schaden von zirka 150 Euro.

Illegale Bauschuttablagerung

GOCHSHEIM – Im Verlauf des Wochenendes kam es zu einer illegalen Bauschuttablagerung auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Gochsheim und Schwebheim. Ein bisher unbekannter Täter lagerte auf einer Fläche von 5 qm Bauschutt ab.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Fahrrad gestohlen

DONNERSDORF – Samstagabend auf Sonntagfrüh wurde aus einem Anwesen in der Oberschwappacher Straße ein dunkelblaues Damenrad der Marke Winora im Wert von ca. 50 Euro entwendet.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Hinweise geben? PI Gerolzhofen, Tel. 09382-9400.

Verkehrsunfall

KOLITZHEIM – Eine Schülerin befuhr Sonntagnachmittag die Kreisstraße von Kolitzheim in Richtung Zeilitzheim. Auf Höhe der dortigen Kreuzung wollte die junge Frau nach links in Richtung Alitzheim abbiegen. Im Kreuzungsbereich verbremste sie sich und stürzte. Hierdurch erlitt sie leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.