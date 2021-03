FÃ¼r den alten hydraulischen Schneidsatz: Neues Akku-RettungsgerÃ¤t fÃ¼r die Feuerwehr Schonungen

SCHONUNGEN – Als Ersatzbeschaffung für den alten hydraulischen Schneidsatz, der in seiner Lebenszeit von mehr als 20 Jahren dutzende Menschenleben gerettet hatte, konnte die Feuerwehr Schonungen vor ein paar Wochen die neue akkubetriebene Scherre, Spreizer sowie Rettungszylinder der Firma LUKAS in Empfang nehmen.

Die LUKAS eDRAULIC-Geräte müssen an keine externe Hydraulikquelle (z. B. Motorpumpe) angeschlossen werden. Somit muss auch nicht extra ein Notstromaggregat an der Einsatzstelle in Betrieb genommen werden. Die Erzeugung des benötigten hydraulischen Druckes erfolgt innerhalb des Gerätekörpers. Als Energiequelle dient entweder ein Akku oder eine externe Stromversorgung, die über ein Netzteil angeschlossen wird.

Die Akkugeräte bieten eine große Flexibilität bei unzugänglichen Einsatzstellen und sind auf Knopfdruck einsatzbereit. Einziger Nachteil ist das etwas höhere Gewicht im Vergleich zur klassischen Hydraulik Variante.

Fotos: Oliver Fuchs