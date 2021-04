GefÃ¤hrliche Radtour auf Abwegen: Sogar die Bergwacht Bamberg musste nach Michelau kommen

MICHELAU IM STEIGERWALD – Am Samstagmittag waren drei Personen im Alter von 49 bis 56 Jahren zu einer Radtour mit ihren Mountainbikes in den Wäldern des Murleinsnestes bei Michelau unterwegs. In einer gefährlichen Passage des steilen Waldgebietes abseits der Wege stürzte eine 55-jährige Frau über den Lenker und überschlug sich.

Aufgrund von anfänglichen Lähmungserscheinungen wurde die 55-Jährige von Bergrettern der Bergwacht Bamberg mit dem Hubschrauber und einer Seilwinde geborgen und anschließend in das Universitätsklinikum Würzburg geflogen. Die Frau erlitt glücklicherweise aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.