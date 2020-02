Geparkte Pkw beschÃ¤digt und beschmiert: Polizei nimmt 62-JÃ¤hrigen fest

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – In der Nacht zum Sonntag hat die Schweinfurter Polizei einen 62-jährigen Ortsansässigen festgenommen, der mehrere geparkte Pkw zerkratzte und mit Farbe besprühte. Die Kripo Schweinfurt führt die weiteren Ermittlungen.

Am Sonntag, gegen 03.10 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Anwohner der Johann-Sebastian-Bach-Straße bei der Polizei und teilte eine wichtige Beobachtung mit. Ihm war ein Mann aufgefallen, der sich offensichtlich an geparkten Pkw zu schaffen machte.

Rasch waren Streifen der Schweinfurter Polizei vor Ort. Den Beamten gelang es, auch aufgrund der sehr guten Personenbeschreibung des Zeugen, einen Tatverdächtigen noch in Tatortnähe vorläufig festzunehmen. Dem Sachstand nach steht der 62-Jährige im Verdacht, insgesamt 13 geparkte Pkw offenbar wahllos zerkratzt und mit Farbe beschmiert zu haben. Der Schaden geht sicher in die Tausende. Der Tatverdächtige verbrachte zur Verhütung der Begehung weiterer Straftaten die Nacht in einem Haftraum.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall, insbesondere auch im Hinblick auf die Motivation des Mannes, führt die Kripo Schweinfurt.

Foto: privat