Gleich drei EinsÃ¤tze am Wochenende fÃ¼r die Schonunger Feuerwehr

SCHONUNGEN – Am Wochenende wurde die Feuerwehr Schonungen gleich zu drei Einsätzen gerufen. Dabei handelte es sich um einen brennenden PKW-Anhänger auf dem Parkplatz Steinsäcker an der A70, den Brand einer Thuja Hecke und eine Ölspur.

Kurz zusammen gefasst – eine schweiß treibende Arbeit.

Alarmierung am 30.07.2020 um 15:52 Uhr

Einsatzstichwort: Straße reinigen

Einsatzort: Ludwig-Grobe-Straße, Schonungen

Im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Ludwig-Grobe-Straße zog sich eine Ölspur. Die Gefahrenquelle wurde mit Hilfe von Bindemittel innerhalb weniger Minuten von der Feuerwehr beseitigt.

Alarmierte Kräfte

Feuerwehr Schonungen

Eingesetzte Fahrzeuge:

Florian Schonungen 11/1 (Mehrzweckfahrzeug)

Florian Schonungen 20/1 (Tanklöschfahrzeug)

Florian Schonungen 61/1 (Rüstwagen)

Alarmierung am 31.07.2020 um 00:10 Uhr

Einsatzstichwort: Kleinbrand im Freien

Einsatzort: Dachleite, Schonungen

Eine jahrzehntelang gewachsene Thuja Hecke, mehrere Meter hoch, stand in Flammen. Durch Selbstlöschmaßnahmen der Bewohner konnte ein übergreifen der Flammen auf den direkt angrenzenden Garagenkomplex verhindert werden. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten und kontrollierte die Einsatzstelle mit der Wärmebildkamera.

Alarmierte Kräfte:

Feuerwehr Schonungen

Eingesetzte Fahrzeuge:

Florian Schonungen 11/1 (Mehrzweckfahrzeug)

Florian Schonungen 20/1 (Tanklöschfahrzeug)

Florian Schonungen 48/1 (Löschgruppenfahrzeug)

Alarmierung am 01.08.2020 um 07:40 Uhr

Einsatzstichwort: Brand PKW Anhänger

Einsatzort: Parkplatz Steinsäcker, A70 Fahrtrichtung Bamberg

Der 64-jährige Fahrer aus dem Landkreis Bad Kissingen hatte ca. 500 Meter vor dem Parkplatz Steinsäcker Süd auf der A70 eine Rauchentwicklung an seinem Planenanhänger festgestellt und sein Gespann auf dem Rastplatz im Bereich mehrerer freier Stellplätze zum Stehen gebracht.

Dort konnte er den Anhänger noch rechtzeitig abkoppeln, ehe dieser ebenso wie die Ladung in Vollbrand geriet. Entsprechender Weise handelte es sich bei der Ladung um ca. 2,5 Ster Brennholz. Die hinzugerufenen Feuerwehren der Ortschaften Gochsheim und Schonungen konnten den Brand rasch löschen. Der Brand dürfte durch einen technischen Defekt am rechten Rad bzw. des Achslagers oder der Bremse entstanden sein. Am Anhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Verkehr auf der Autobahn wurde durch den Brand nicht beeinträchtigt.

Quelle: Polizei

Alarmierte Kräfte:

Feuerwehr Gochsheim

Feuerwehr Schonungen

Eingesetzte Fahrzeuge:

Florian Schonungen 11/1 (Mehrzweckfahrzeug)

Florian Schonungen 20/1 (Tanklöschfahrzeug)

Florian Schonungen 48/1 (Löschgruppenfahrzeug)

Florian Schonungen 61/1 (Rüstwagen)

Fotos Brand Anhänger + Brand Hecke: Simon Scheuring

Foto Ölspur: Daniel Schneider-Ludorff