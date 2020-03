Heckscheibe bei Verkehrsunfall beschÃ¤digte, ein wohl blutender Verursacher ist flÃ¼chtig

Teilen Facebook

SENNFELD – Am Dienstag, in der Zeit von 13.40 bis 18.40 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Gutenbergstraße, bei dem die hintere Heckscheibe eines geparkten grauen Peugeot 206 beschädigt wurde. Augenscheinlich stieß ein Zweiradfahrer gegen den geparkten Pkw und fiel durch den Anstoß in die Heckscheibe des Pkws und verletzte sich hierbei.

Blutspuren konnten an dem beschädigten Glas gesichert werden. Im Anschluss daran entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher unerkannt von der Unfallörtlichkeit. Der Schaden beläuft sich auf zirka 1000 Euro.

Frontscheibe mit schwarzem Lack beschmiert

SCHWEINFURT – In der Zeit von Montag, 16.30 Uhr bis Dienstag, 13.45 Uhr, parkte die Geschädigte ihre graue Mercedes A-Klasse in der Ratiborstraße vor ihrem Wohnanwesen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Täter mit schwarzer Lackfarbe die Frontscheibe des Fahrzeuges beschmiert hatte.

Geldbeutel aus Führerhaus entwendet

SCHWEINFURT – Am Dienstag, in der Zeit von 11.50 bis 12.20 Uhr, parkte der Geschädigte mit seinem Lastkraftwagen in der Endladezone des E-Centers in der Oskar-von-Miller-Straße und lieferte Waren an. In dieser Zeit entwendete ein unbekannter Täter aus dem unverschlossenen Führerhaus den Geldbeutel aus dem Rucksack des Geschädigten. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf unter 100 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.