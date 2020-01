Heranwachsender mit Marihuana-Joint im Röthleiner Gebüsch, Unbekannter wirft Bierflasche in die Wohnung

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Am Sonntagmorgen, gegen 07.00 Uhr, warf ein unbekannter Täter eine leere Bierflasche durch ein offen stehendes Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Niederwerrner Straße.

Die Bierflasche zerbrach hierbei und splitterte innerhalb der Wohnung. Die äußere Glasscheibe des doppeltverglasten Fensters ging dabei zu Bruch. Der Schaden beläuft sich auf zirka 200 Euro.

Fahrrad entwendet

SCHWEINFURT – Von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 13.00 bis 08.00 Uhr, wurde ein orangefarbenes Fahrrad der Marke X-Fact aus einem Fahrradständer vor dem Wohnanwesen des Geschädigten in der Max-Planck-Straße entwendet. Das Fahrrad war mit einem Spiralschloss gesichert. Der Schaden beläuft sich auf zirka 150 Euro.

Alkoholisiert am Steuer

SCHWEINFURT – Am Sonntagmorgen, gegen 06.50 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Schweinfurt mit seinem Fahrzeug in Schweinfurt. Bei der anschließenden allgemeinen Verkehrskontrolle in der Heini-Dittmar-Straße konnte deutlicher Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden. Bei der anschließenden gerichtsverwertbaren Überprüfung konnte ein Wert von über 0,5 Promille festgestellt werden. Der Fahrzeugschlüssel wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Den Fahrer erwarten nun mindestens 500 Euro Bußgeld, sowie einen Monat Fahrverbot.

Gute Nase bewiesen

RÖTHLEIN – Am Sonntag, gegen Mitternacht, fiel einer Polizeistreife ein Heranwachsender auf, der aus einem Gebüsch beim Sportplatz kletterte. Bei der Ansprache konnte deutlicher Marihuanageruch bei ihm wahrgenommen werden. Die Nase der Polizeibeamten täuschte sie nicht. Der Heranwachsende hatte kurz zuvor einen Joint geraucht. Bei der Durchsuchung konnten weitere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Auto zerkratzt – Zeugen gesucht

GEROLZHOFEN – Am Samstagvormittag stellte der Besitzer eines blauen Audi A3 fest, dass an seinem Fahrzeug die gesamte rechte Seite zerkratzt worden war. Wer hat in der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr bis Samstag, 09:00 Uhr, Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf den/die Täter geben? Hinweise an die Polizei Gerolzhofen unter Tel. 09382/9400.