Herrenloser Kinderwagen am Trimm-Dich-Pfad in Gerolzhofen: Der Vater von Kleinkind Fritz holte den fahrbaren Untersatz dann aber wieder ab

GEROLZHOFEN – Ein herrenloser Kinderwagen wurde am Montagmittag am Trimm-Dich-Pfad in Gerolzhofen mitgeteilt. Dieser befand sich in einem guten Zustand, weswegen dieser zur PI Gerolzhofen gebracht wurde. Im Kinderwagen befand sich ein Namensanhänger mit dem Namen „Fritz“. Über diesen Hinweis konnte im Raum Gerolzhofen kein Kleinkind in den Meldedaten gefunden werden.

Ein paar Stunden später erreichte die Polizeidienststelle die telefonische Anfrage, ob zufällig ein Kinderwagen als Fundsache gemeldet wurde. Der Vater von dem Kleinkind Fritz kam zur Polizeidienststelle und holte den fahrbaren Untersatz seines Sohnes wieder ab. Er erklärte, dass ein angeregtes Gespräch mit den in Gerolzhofen besuchten Familienangehörigen Ursache für das Vergessen war.

Angefahren, Schaden verursacht und abgehauen

SCHWEINFURT – Im Zeitraum vom 20.12. – 27.12.2019 wurde von bislang unbekanntem Täter in der Brüsselstraße in Schweinfurt der Firmenzaun der Stadtentwässerung Schweinfurt beschädigt. Im dortigen Bereich parken täglich Lkw. Ein Verursacherfahrzeug ist jedoch nicht bekannt. Die Schadenshöhe am Metallzaun beträgt ca. 1.500,– Euro.

Angefahren und abgehauen

SCHWEINFURT – Am Montag gegen 21 Uhr abends konnte ein aufmerksamer Zeuge beobachten, bzw. hören, wie ein silberner VW Polo in Schweinfurt, Moritz-Fischer-Straße beim Einparken auf einen dahinter stehenden grauen VW auffuhr und sich danach entfernte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Am silbernen VW Polo wurde hierbei die Stoßstange vorne links beschädigt. Am Verursacherfahrzeug wurde die Stoßstange hinten links beschädigt. Schadenshöhen noch nicht bekannt.

Der Unfallverursacher konnte aufgrund der Angaben des aufmerksamen Zeugen ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Diebstahl von Gutscheinen

GELDERSHEIM – Am Montagvormittag entwendete ein 18jähriger Euerbacher aus der Wohnung eines Kumpels in Geldersheim Gutscheine der Stadtgalerie im Wert von 156 Euro. Zum Glück konnten die Gutscheine jedoch anhand der Kartennummer gesperrt werden und so war es dem Dieb nicht möglich damit zu bezahlen, denn anstatt sich damit zu bereichern wurde er an der Kasse eines Bekleidungsgeschäftes festgehalten und anschließend der Polizei übergeben. Den Dieb erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09721/2020.

Eisplatten vom Lkw gefallen

KOLITZHEIM – Am Montagmorgen um 09.45 Uhr fuhr eine 68-jährige Frau mit ihrem Mercedes im Gemeindegebiet Kolitzheim die Abfahrt von der B286 in Richtung Unterspiesheim. Vor dem Pkw fuhr ein Sattelzug Scania von dessen Planenaufbau sich plötzlich Eisplatten lösten. Da der Sattelzugfahrer weiter fuhr, gab die Frau Lichthupe und Hupzeichen, die der Lkw-Fahrer jedoch nicht hörte. In Schwebheim konnte eine Streifenbesatzung der Polizei den Lkw anhalten. Gegen den Lkw-Fahrer wird das Bußgeldverfahren eingeleitet. Am Mercedes entstand Sachschaden von 1000 Euro.

Kreisverkehr nicht gesehen

MÖNCHSTOCKHEIM – Am Montagabend um 18.05 Uhr befuhr ein 59-jähriger Ford-Fahrer die Staatsstraße 2275 von Mönchstockheim kommend in Richtung Donnersdorf. Der Mann übersah den Kreisverkehr und fuhr geradeaus über die Insel wo er ein Verkehrsschild umfuhr. Der Pkw wurde durch den Unfall schwer beschädigt und musste durch einen hinzugeholten Abschleppdienst geborgen werden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

Pkw mit falschen Kennzeichen gefahren

GRETTSTADT – Am späten Montagabend um 21.25 Uhr wurde ein weißer Pkw VW Golf in Grettstadt in der Karl-Spieler-Straße zu der Verkehrskontrolle angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der 50-jährige Fahrer den Pkw mit amtlichen, zugelassenen Kennzeichen führte, die nicht für diesen Pkw ausgegeben waren. Der Mann umging dadurch die vorgeschriebene amtl. Zulassung für das Auto. Ermittlungen werden gegen ihn geführt wegen des Steuer- und Pflichtversicherungsvergehens sowie Verkehrsordnungswidrigkeiten. Die Kennzeichenschilder wurden für die weitere Ermittlung sichergestellt.