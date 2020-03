Hund im Bad Kissinger Luitpoldpark vergiftet: Wer kann Hinweise auf den TierquÃ¤ler geben?

Teilen Facebook

BAD KISSINGEN – Am Mittwoch wurde der Polizei Bad Kissingen eine zurückliegende Vergiftung eines Hundes mitgeteilt und zur Anzeige gebracht. Die Hundehalterin war gegen 23:30 Uhr im Luitpoldpark im Bereich des Behördenzentrums unterwegs. Hier hatte ihre Dobermann-Hündin einen ausgelegten Giftköder unbemerkt gefressen.

Erst am Folgetag kam es dann zur Symptomatik und die Hundehalterin begab sich in die örtliche Tierklinik, wo die Vergiftung diagnostiziert wurde. Zwar konnte der Hund dank der raschen ärztlichen Hilfe wieder stabilisiert werden, dennoch ist für die Halterin ein nicht unerheblicher Schaden entstanden. Zudem wurde das Tier bewusst durch das auslegen des Giftköders massiven Qualen ausgesetzt.

Die Polizei ermittelt daher wegen Sachbeschädigung und dem Verstoß nach dem Tierschutzgesetz. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise unter der Telefon-Nr. 0971/7149-0.

Kampfhund ohne Erlaubnis

Am Mittwoch fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Kissingen in der Schönbornstraße ein Kampfhund auf, der dort ausgeführt wurde. Bei der anschließenden Überprüfung des Hundes zeigte sich, dass dieser unerlaubt in das Bundesgebiet eingeführt wurde und ohne Erlaubnis gehalten wird. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.