Hundebiss und Beleidigung mit Mittelfinger: Wenn zwei angeleinte Wauzis auf einen fremden treffen…

GEROLZHOFEN – Am Nachmittag des 10.06.2020 befand sich eine Hundehalterin mit ihren beiden Hunden in der Nähe des Hörnauer Waldes. Die Dame hatte ihre beiden Hunde angeleint, als ein anderer Hund, welcher nicht angeleint war, auf ihre Hunde zugerannt kam. Der Hundehalter soll sich in einiger Entfernung befunden haben.

Im weiteren Verlauf wurden die beiden Hunde der Mitteilerin durch den fremden Hund angegriffen. Als die Hundehalterin versuchte die Hunde zu trennen, erlitt sie eine blutende Verletzung an der Hand. Anschließen kam es zu einem kurzen Streitgespräch mit dem bis dato unbekannten Hundehalter, in dessen Verlauf dieser der Mitteilerin den Mittelfinger gezeigt haben soll. Danach entfernte sich der Mann mit seinem Fahrrad in Richtung Brünnstadt.

Der Hundehalter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 60 Jahre, 185-190 cm, trug Jeans und Hemd, keine Brille, fuhr mit altem Fahrrad, führte einen braun-schwarzen Collie mit sich.

Die Personalien des Mannes sind bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.

Reifen beschädigt, Kabel herausgerissen, Karosserie zerkratzt

UNTEREUERHEIM – Am Vormittag des 10.06.2020 wandte sich mehrere Personen einer Familie an die Polizeiinspektion Gerolzhofen. Die drei Familienmitglieder berichteten bei der Sachverhaltsaufnahme von mehreren verdächtigen Wahrnehmungen an ihren Autos. Über einen längeren Zeitraum hinweg wurden unter anderem Reifen beschädigt, indem beispielsweise ein Bolzen eingebracht und ein Reifen mittels Säure verätzt wurde. Außerdem wurden Kabel an einem der Fahrzeuge herausgerissen und an einem weiteren Karosserieteile verkratzt.

Die Handlungen des bislang unbekannten Täters werden derzeit als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung eingestuft. Da die Geschädigten verwandt sind und ihre Fahrzeuge an ähnlichen Örtlichkeiten in Untereuerheim geparkt werden, ist davon auszugehen, dass ein Tatzusammenhang zwischen den Vorfällen besteht.

Die Schadenshöhe der bislang bekannten Taten wird auf über 700 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hofft dringend auf Hinweise auf den Täter. Bislang kam es, vermutlich nur zufällig, zu keinem Unfall oder anderen schweren Folgen.

Auch in diesem Fall werden sachdienliche Hinweise unter Tel. 09382/940-0 entgegen genommen.

