Illegale MÃ¼llentsorgung: OSB-Platten und Bauschutt im Bereich der KleingÃ¤rten in Bischwind abgeladen

Illegale Müllentsorgung: OSB-Platten und Bauschutt im Bereich der Kleingärten in Bischwind abgeladen

BISCHWIND – Im Bereich der Kleingärten an der Vögnitzer Straße wurde Mittwochvormittag von der Streifenbesatzung festgestellt, dass ein bisher Unbekannter mehrere OSB-Platten einfach in die Flur geschmissen und so illegal entsorgt hat.

Im nahegelegenen Wäldchen wurde zudem noch widerrechtlich Bauschutt (z.B. Hohlblocksteine) abgeladen und entlang der dort befindlichen Böschung hinabgekippt. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Hinweise auf den „Müll-Entsorger“ geben? PI Gerolzhofen, Tel. 09382-9400.

Schwerlastkontrolle – Sattelzug zu schnell unterwegs

LÜLSFELD – Mittwochnacht wurde ein Sattelzug aus dem fließenden Verkehr der B 286 heraus angehalten und wurde einer Schwerverkehrskontrolle unterzogen. Beim Auslesen des digitalen Kontrollgerätes wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h festgestellt. Aufgrund des Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Anschließend konnte der 52jährige Kraftfahrer seine Fahrt fortsetzen.

Kleinunfall – Opel nicht ausreichend gegen Weiterrollen gesichert

GEROLZHOFEN – Mittwochnachmittag rollte im Ziegelweinberg ein PKW ca. 100 Meter rückwärts auf einen Seat. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die 25jährige Unfallverursacherin wurde mündlich verwarnt. Die Personalien wurden ausgetauscht.