Immer wieder EinbrÃ¼che: Diesmal in ein Asia-Restaurant und in eine Gartenlaube

Immer wieder Einbrüche: Diesmal in ein Asia-Restaurant und in eine Gartenlaube

POPPENHAUSEN – In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Einbruch in eine Gartenlaube. Der bisher unbekannte Täter verschaffte sich mit Gewalt Zutritt zur Laube. Dort entwendete er mehrere Shishas, Tabak, alkoholische Getränke und andere Dinge mit geringen Wert. Unweit der Gartenlaube konnten an der Bushaltestelle Teile des Diebesgutes aufgefunden und sichergestellt werden.

Auch die Bushaltestelle wurde in diesem Zeitraum mutwillig beschädigt. Der dortige Glaskasten wurde eingeschlagen. Der Entwendungsschaden in der Gartenlaube liegt bei zirka 150 Euro. Der entstandene Sachschaden an der Bushaltestelle bei zirka 300 Euro.

Einbruch in ein Asia Restaurant

SENNFELD – Am Montag, gegen 02.30 Uhr, verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter durch Gewalt Zutritt zu einem Restaurant in der Hauptstraße. Hier durchwühlte er mehrere Schubladen und entkam mit einem geringen Bargeldbetrag. Den Schaden den er dabei verursachte beläuft sich auf zirka 1000 Euro.

Fensterscheibe von Fahrzeug eingeschlagen

GELDERSHEIM – Am Sonntag, in der Zeit von 14.45 bis 16.15 Uhr, parkte der Geschädigte seinen weißen Alfa Romeo mit Haßfurter Zulassung in der Urnenfelder Straße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war die Fensterscheibe an der Fahrertüre zerschlagen worden. Aus dem Fahrzeug wurde augenscheinlich nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich auf zirka 300 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.