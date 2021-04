In Bad Kissingen und Garitz wurden in zwei Senioreneinrichtungen Kellerabteile aufgebrochen

BAD KISSINGEN – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in einem Seniorenwohnheim in Bad Kissingen in der Bismarckstraße insgesamt fünf Kellerabteile der Bewohner aufgebrochen. Bislang konnte kein Diebesgut festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500,- Euro.

Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in einem Seniorenstift im Stadtteil Garitz, in der Heinrich-von-Kleist-Straße, mehrere Kellerabteile aufgehebelt. Ob der oder die Täter an Diebesgut gelangt sind, wird derzeit ermittelt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 500,- Euro.

Wie der oder die Täter in die beiden Gebäude kamen, ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971/7149-0 entgegen.

Verkehrsunfall

DONNERSDORF – Am Ostermontag ereignete sich gegen 19:35 Uhr auf der St 2275 im Kreisverkehr bei Traustadt ein Verkehrsunfall. Beim Versuch in den Kreisverkehr einzufahren, übersah der Fahrer eines Toyotas, aufgrund der tiefstehenden Sonne, einen vorfahrtsberechtigten Pkw Honda. Der einfahrende Pkw fuhr hierbei gegen das Heck des im Kreisverkehr befindlichen Hondas. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Steine illegal entsorgt

BRÜNNSTADT – Im Rahmen einer Kontrollfahrt stellten Mitarbeiter des Bauhofs in einem Waldstück am Verbindungsweg von Brünnstadt zum Hörnauer See illegal abgelagerte Steine fest. Bei den Steinen handelt es sich vermutlich um sogenannte Lesesteine, die zuvor auf einem Feld aufgesammelt und hier abgelagert wurden. Der Zeitraum der Entsorgung kann von Freitag, den 26.03.2021 – Dienstag, den 06.04.2021 eingegrenzt werden. Hinweise zum Verursacher nimmt die PI Gerolzhofen unter Tel. 09382/9400 entgegen.