In Euerbach: GutglÃ¤ubiger, hilfsbereiter, 89 Jahre alter Rentner wurde um 200 Euro betrogen

In Euerbach: Gutgläubiger, hilfsbereiter, 89 Jahre alter Rentner wurde um 200 Euro betrogen

EUERBACH – Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr wurde ein 89-jähriger Rentner in der Sudetenstraße um 200 Euro betrogen. Nach ersten Erkenntnissen klingelte eine zirka 30-jährige Frau an seiner Haustüre die behauptete, dass ihr Vater verstorben sei und sie Geld benötigen würde, um nach Hause zu kommen.

Der gutgläubige hilfsbereite Rentner händigte daraufhin 200 Euro aus. Weiterhin bot er an, dass er noch mehr Geld holen könnte und ging zu seiner Hausbank. Ein aufmerksamer Nachbar konnte die Situation wahrnehmen und schritt ein. So konnte zumindest eine weitere Geldübergabe verhindert werden.

Die Tatverdächtige flüchtete sofort als sie merkte dass der Zeuge einschritt. Sie war um die 30 Jahre alt, 165 cm groß und hatte eine untersetzte Figur. Sie sprach gebrochen Deutsch mit slawischen Akzent, hatte lange zum Zopf gebundene Haare und trug dunkle Kleidung. Im Rahmen einer sofort durchgeführten Tatortbereichsfahndung konnte sie jedoch nicht mehr angetroffen werden.