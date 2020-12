In und um Gerolzhofen: Unfallfluchten und VerstÃ¶ÃŸe gegen die Corona Regeln

GEROLZHOFEN – Bei Kontrollen durch die Polizeiinspektion Gerolzhofen konnten am 26.12.2020 zwei Verstöße gegen die Corona-Regelungen festgestellt werden. Zwei Männer, die sich im Bereich des Busbahnhof aufhielten, hielten sich teilweise nicht an die Maskenpflicht im Bereich der Wartehäuschen.

Zudem konnten sie keinen triftigen Grund zum Verlassen der Wohnung vorweisen.

Baum angefahren und geflüchtet

GEROLZHOFEN – Bereits im Zeitraum von 17.12.2020 bis 18.12.2020 wurde ein in der Marktstraße stehender Baum durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der entstandene Schaden an dem Baum beläuft sich laut Angaben der Stadt Gerolzhofen auf ca. 350 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/9400 entgegen.

Fußgänger touchiert und leicht verletzt

DONNERSDORF – Am 1. Weihnachtsfeiertag, gegen 19:15 Uhr, wurde auf der St 2275 ein dunkel gekleideter Fußgänger von einem vorbeifahrenden Pkw touchiert und glücklicherweise nur leicht verletzt. Die leichten Verletzungen wurden vom Rettungsdienst behandelt. Ein Krankenhausaufenthalt war nicht notwendig.

Nach Unfall im Begegnungsverkehr geflüchtet

KOLITZHEIM – Am 22.12.2020 ereignete sich auf der St 2271 zwischen Unterspiesheim und Kolitzheim ein Verkehrsunfall. Ein in Richtung Unterspiesheim fahrender Pkw wurde von einem entgegenkommenden Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der entgegenkommende Pkw hatte zuvor ein weiteres Fahrzeug überholt und blieb offensichtlich beim Wiedereinscheren am Außenspiegel des Pkw hängen.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Verursacher konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Er muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

Wildunfälle

SULZHEIM / KOLITZHEIM / UNTERSPIESHEIM / GEROLZHOFEN – Am 25.12.2020 ereigneten sich im Dienstbereich der Polizeiinspektion Gerolzhofen insgesamt vier Wildunfälle. Zunächst wurde auf der B 286 bei Sulzheim ein Hase von einem Audi erfasst. Kurze Zeit später erfasste der Fahrer eines Ford auf der SW 41 bei Kolitzheim ein Reh. Ein weiteres Reh wurde in Gerolzhofen auf der St 2272 von einem Opel erfasst. In Unterspiesheim wurde auf der St 2271 ein Hase von einem Toyota erfasst. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.