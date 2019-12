In und um Schweinfurt hatte die Polizei am Donnerstag alle HÃ¤nde voll zu tun

In und um Schweinfurt hatte die Polizei am Donnerstag alle Hände voll zu tun

SCHWEINFURT – Am Donnerstagnachmittag stellte ein 66-Jähriger einen Schaden an seinem in der Alten Bahnhofstraße geparkten PKW fest. Der Mann hatte seinen roten 2er BMW mit Hassfurter Kennzeichen gegen 13.10 Uhr auf dem Parkplatz des Stadtbahnhofs abgestellt.

Gegen 15.30 Uhr kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und stellte an vorderen, rechten Fahrzeugecke einen Unfallschaden fest. Der Unfallverursacher, der sich unerkannt vom Unfallort entfernte, dürfte eine Beschädigung hinten links davongetragen haben.

Die Schadenshöhe beträgt zirka 2000 Euro. Der Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort übernimmt die PI Schweinfurt.

Fremdabrieb gesichert

SCHWEINFURT – Fremden Lackabrieb in blauer und weißer Farbe, stellte ein Mercedesfahrer am Donnerstag gegen 12.50 Uhr fest, als er zu seinem PKW zurückkam. Sein schwarzer Geländewagen wurde zuvor von dem 54 Jahre alten Mann um 08.00 Uhr auf Höhe der Rückertstraße 30 in Schweinfurt geparkt.

Der Schaden am Fahrzeug des Geschädigten befindet sich hinten rechts an der Stoßstange und dürfte sich auf 2000 Euro belaufen. Der Unfallverursacher ist unbekannt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

Kennzeichen entwendet

SCHWEINFURT – Am Mittwochnachmittag wurde bei der PI Schweinfurt ein Kennzeichendiebstahl zur Anzeige gebracht.

Das 40-jährige Opfer gab an, dass er seinen weißen Ford mit Ansbacher Kennzeichen am Montag gegen 17.00 Uhr in der Straße Am Anger auf Höhe der Hausnummer 3 abgestellt habe. Als er am Mittwoch um 13.00 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, war das hintere Kennzeichen verschwunden. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es derweil nicht.

Die Polizei ermittelt wegen dem Diebstahl eines Kennzeichens.

Nach Bezahlung Geld verschwunden

SCHONUNGEN – Am Mittwochnachmittag kam es in einem Schonungen Blumenladen zu einem Betrugsfall. Gegen 18.00 Uhr kam eine unbekannte Täterin mit einem zirka 9 Jahre alten Kind in den Blumenladen im Tiefen Graben in Schonungen.

Beim Bezahlen bat die unbekannte Frau um das Wechseln von Geld. Dies geschah wie üblich in einer sehr ausgeklügelten Art, so dass die Unbekannte schließlich mit 250 Euro Beute das Geschäft verließ.

Da der Betrug nicht sofort auffiel, kam die Frau unerkannt davon. Die Polizei Schweinfurt ermittelt in der Sache wegen Betrugs.

Unfallverursacher geflüchtet

BERGRHEINFELD – Ein Schonunger Autofahrerin musste am Donnerstag um 14.15 Uhr feststellen, dass ihr blauer BMW mit Schweinfurter Kennzeichen angefahren wurde.

Das Fahrzeug wurde zuvor am selben Tag gegen 08.00 Uhr in der Rothmühlstraße 3 in Bergrheinfeld geparkt.

Bei Rückkehr zum Fahrzeug sah die Frau dann einen Schaden im Bereich des linken Vorderrades. Hier waren Schleifspuren zu erkennen, welche einen Reparaturaufwand von zirka 500 Euro nach sich ziehen dürften.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seine Beteiligung am Unfall bekanntzugeben.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Verkehrsunfälle

GEROLZHOFEN – Zu einem Unfall mit etwa 400 € Sachschaden kam es am Donnerstag, gegen 10.45 Uhr, in der Schuhstraße. Eine 26jährige Autofahrerin befuhr die Schuhstraße stadtauswärts. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw blieb sie am Außenspiegel hängen. Personen kamen nicht zu Schaden.

GEROLZHOFEN – In der Bgm-Weigand-Straße ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Mazda befuhr die Straße in Richtung Innenstadt. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Auto streifte sie dieses. Keine Verletzte. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 1000 € geschätzt.

SCHALLFELD – Am vergangenen Mittwochmorgen, zwischen 07.30 Uhr und 07.40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug das Garagentor des Anwesens Friedhofsweg 2 und verursachte einen Schaden von etwa 500 €. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise an die Polizei Gerolzhofen unter Tel. 09382/9400.

Verkehrsunfall – Zeugen gesucht

KOLITZHEIM – Am Donnerstagabend, kurz vor 20.00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Kleintransporters von Zeilitzheim kommend in Richtung Kolitzheim. In einer leichten Linkskurve, kurz vor der Einmündung Wadenbrunn, kam ihm ein weißer Kastenwagen entgegen, der zu weit links fuhr. Die beiden Fahrzeuge berührten sich an den Außenspiegeln. Der Unfallverursacher hielt kurz an, fuhr dann aber weiter ohne sich um den Schaden kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile der Marke Renault aufgefunden und sichergestellt werden.

Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise unter Tel. 09382/9400 an die Polizei Gerolzhofen.