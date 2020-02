Ja ist denn schon wieder Silvester? Zwei Jugendliche werfen BÃ¶ller auf Autos

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Am Sonntagabend teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass zwei Jugendliche Böller auf geparkte Pkws in der Friedenstraße werfen würden. Nachdem der Zeuge die Jugendliche ansprach, flüchteten diese zunächst auf ein Schulgelände.

Die Polizeistreife konnte die Beiden im weiteren Verlauf feststellen. An den Pkws wurde kein Schaden festgestellt. Die Jugendlichen wurden eingehend belehrt.

Zwei Pkws beschädigt

SCHWEBHEIM – Von Samstag auf Sonntag wurde an zwei Fahrzeugen, welche der linke Außenspiegel beschädigt. Der Seat und der VW waren zum Tatzeitpunkt in der Gulbranssonstraße geparkt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.