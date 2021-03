Jugendliche schlagen Glasdach von Lagerhalle ein und flÃ¼chten, Stein ins Fenster auch in Bergrheinfeld

SCHWEINFURT – Am Sonntag gegen 17.15 Uhr konnte ein Zeuge das Splittern einer Glasscheibe wahrnehmen, gleich danach sah er zwei Jugendliche vom Tatort wegrennen. Eine Nachsicht ergab, dass an der ehemalige Panzerhalle der Ledwart-Kaserne in der Franz-Schubert-Straße das Oberlichtfenster eingeschlagen wurde.

Mittlerweile fungiert diese als Lagerhalle für die Feuerwehr Schweinfurt. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro beziffert. Eine genauere Beschreibung der flüchtenden Tatverdächtigen war nicht möglich.







Feuerlöscher in Wohnhaus versprüht

SCHWEINFURT – Am Sonntagabend versprühte ein bisher unbekannter Täter im 21. Stock eines Wohnanwesens in der Harald-Hamberg-Straße einen Feuerlöscher und entwendete ihn im Anschluss. Es entstand hierbei ein Gesamtschaden von 100 Euro.

Fahrrad entwendet

SCHWEINFURT – Im Verlauf des Wochenendes entwendete ein bisher unbekannter Täter das schwarz-rote Herrenmountainbike der Marke Decathlon B`Twin, Rockrider 540 des Geschädigten. Dieser hatte sein Fahrrad mittels eines Schlosses an einen Briefkasten in der Memelstraße gekettet. Als er wieder zurückkehrte war dieses verschwunden. Teile des aufgebrochenen Schlosses konnten in Tatortnähe in einer Wiese aufgefunden werden. Der Entwendungsschaden wird auf 300 Euro beziffert.

Fenster über Nacht eingeworfen, Täter unbekannt

BERGRHEINFELD – In der Nacht von Samstag auf Sonntag warf ein bisher unbekannter Täter mittels eines Steines das Fenster zum Esszimmer eines Mehrfamilienwohnhauses in der Kreuzstraße ein und flüchtete im Anschluss. Der Stein konnte aufgefunden werden und wird nun auf Spuren untersucht. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.