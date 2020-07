Katze mit Felgenreiniger verscheucht, Lost Placer in der Ruine des ehemaligen Kinderheims

BAD KISSINGEN – Am Samstagmittag, gegen 14:00 Uhr stellte ein Bewohner der Kirchbergstraße in Garitz fest, dass seine Katze durch einen bislang unbekannten Täter mit Felgenreiniger überschüttet wurde. Die Katze erlitt hierdurch ernsthafte gesundheitliche Einschränkungen.

Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Täter oder weitere Vorfälle geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971 / 7149-0 in Verbindung zu setzen.

Lost Placer

BAD KISSINGEN – In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Ruine des ehemaligen Kinderheims wiederholt mehrere Personen angetroffen, welche sich dort unerlaubt umsahen. Die Personen, welche aus dem Raum Kitzingen stammen, gaben selber an, dass sie sich als Lost Placer sehen. Dass solche Abenteuer gefährlich sind und auch strafbare Folgen haben können, war der Gruppe nicht bekannt. Die Abenteurer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Auseinandersetzung zwischen Nachbarn

MÜNNERSTADT – Am Samstagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Münnerstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Eine 58-jährige wurde bei dem Streit von ihrer 53-Jährigen Nachbarin leicht im Gesicht verletzt. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Streit schlichten. Gegen die 53-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Betrunken die Kurve falsch eingeschätzt

SULZHEIM – Am Samstagmorgen, gegen 03:10 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW in der Wilhelm-Behr-Straße in Richtung Alitzheim. In der scharfen Rechtskurve am Schloss verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Hauswand. Hierbei wurden das Fahrzeug des Verursachers, zwei Verkehrszeichen und ein Werbeschild beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizisten schnell auf, dass der jungen Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,66 Promille, weshalb eine Blutprobe entnommen werden musste. Der 20-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 4400,- Euro geschätzt. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Roller getunt

GEROLZHOFEN – Am Freitagnachmittag wurde eine ein 17-jähriger Rollerfahrer in der Rügshöfer Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei konnte er nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen. Da die Polizisten zuvor jedoch festgestellt hatten, dass der Roller deutlich schneller als die für Mofas erlaubten 25 km/h fuhr, hätte der junge Mann zum Führen des Kleinkraftrades mindestens eine Fahrerlaubnis der Klasse AM benötigt. Der 17-Jährige gab schließlich zu, den ursprünglichen Mofa-Roller technisch verändert zu haben. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Mit Traktor Zaun beschädigt

GEROLZHOFEN – Am Freitagnachmittag blieb ein Landwirt bei der Verrichtung von landwirtschaftlichen Tätigkeiten mit dem Anbaugerätes seines Traktor an einem Maschendrahtzaun in der Frankenwinheimer Straße hängen und beschädigte diesen. Der Schaden wird auf 500,- Euro geschätzt.

Mountainbike gestohlen

DONNERSDORF – Am Samstag musste ein 20-Jähriger feststellen, dass sein orange / silbernes Mountainbike der Marke Haibike im Laufe der vergangenen Woche aus seiner unversperrten Garage in der Friedhofstraße gestohlen wurde. Der Zeitwert des Rades beträgt etwa 200,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Gerolzhofen unter Tel. 09832/940-0 entgegen.

Backofen brennt

MICHELAU IM STEIGERWALD – Am späten Samstagvormittag geriet der Backofen in einem Einfamilienhaus am Oberen Taubenherd in Brand. Der 65-jährige Bewohner bemerkte das Feuer in der Küche und warnte seine 64-Jährige Ehefrau, so dass beide das Haus noch rechtzeitig verlassen konnten. Die verständigten Feuerwehren aus Michelau, Dingolshausen und Gerolzhofen konnten den Brand schnell kontrollieren und den Ofen aus dem Anwesen schaffen.

Da die beiden Hausbewohner Rauch eingeatmet hatten, wurden sie vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, mussten sich aber keiner weiteren Behandlung unterziehen. Der entstandene Sachschaden bewegt sich im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.