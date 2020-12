Kleine Reise schnell beendet: 70-JÃ¤hriger sank auf dem Weg nach Schonungen in der Schweinfurter ZehntstraÃŸe in die Knie

Kleine Reise schnell beendet: 70-Jähriger sank auf dem Weg nach Schonungen in der Schweinfurter Zehntstraße in die Knie

SCHWEINFURT – Am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr mussten sowohl Rettungsdienst, wie auch eine Streife zu einem am Boden aufgefundenen 70jährigen Mann in die Zehntstraße gerufen werden. Dieser hatte wohl einen über den Durst getrunken und war bei den kühlen Temperaturen auch nicht mehr fähig, alleine aufzustehen oder gar seinen angetretenen Weg fortzusetzen.

Nachdem er von den Sanitätern untersucht worden war und für weitergehende medizinische Behandlungen kein Grund vorlag, wurde er von der Streife übernommen. Eigentlich hatte er seine Kumpel in Schonungen besuchen wollen, dies erschien in seinem Zustand aber nicht sehr sinnvoll.

Er wurde nach Hause ins Warme gebracht, er wohnt nicht weit weg vom Stadtkern, wo er erstmal seinen Rausch ausschlafen konnte. Eine Ausnüchterung in der Zelle wollten ihm die Beamten ersparen.

Rad von Grundstück verschwunden

SCHWEINFURT – Von Mittwoch dem 16.12.20, 18:00 Uhr bis zum Sonntag, 20.12.20, 11:00 Uhr ist vom Grundstück Rudolfstraße 21 ein abgeschlossenes Herrenrad entwendet worden. Der Täter hat das sogenannte Crossbike, Marke Winora, Typ Dakar, Farbe schwarz, 28 Zoll, mit samt dem schwarzen Spiralschloss mitgehen lassen. Einen Hinweis auf ihn und dem Verbleib des Rades gibt es bisher nicht. Als Schaden werden noch 75 Euro Zeitwert angegeben.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 09721/202-0.