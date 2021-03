Krach, bumm, schepper: Ganz, ganz viele VerkehrsunfÃ¤lle in und um Gerolzhofen

SIEGENDORF – Am Montagabend fuhr eine Autofahrerin von Oberschwarzach kommend nach Siegendorf. Kurz vor Ortsbeginn querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Der zuständige Jagdpächter kümmerte sich um das tote Tier.

SULZHEIM – Ein BMW-Fahrer fuhr am Montagabend gegen 20:00 Uhr von Sulzheim in Richtung Grettstadt. Auf Höhe des Steinbruchs kam er nach rechts auf den Grünstreifen und überschlug sich. Der BMW kam auf dem Dach zum Liegen, der 34jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden i.H.v. ca. 5000 €.

GEROLZHOFEN – Am Montag, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich in der Schallfelder Straße ein Unfall, als sich zwei VWs im fließenden Verkehr streiften. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf ca. 1500 € geschätzt.

GEROLZHOFEN – Zu einem weiteren Unfall kam es am Montag, gegen 12:20 Uhr, in der Alitzheimer Straße. Zur Unfallzeit befuhr eine Peugeot-Fahrerin die Alitzheimer Straße stadtauswärts, als an eine Autofahrerin an der Einmündung Dr.-Georg-Schäfer-Straße/Alitzheimer Straße die Vorfahrt missachtete und frontal den Peugeot erfasste. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ca. 8000 € Sachschaden.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

GEROLZHOFEN – Eine Polizeistreife hielt am Montagnachmittag in der Alitzheimer Straße einen VW-Fahrer an. Während der Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der 61jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der VW wurde verkehrssicher ab- und der Schlüssel sichergestellt. Der Fahrer musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.