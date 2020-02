Kripo ermittelt nach Raubdelikt, Unbekannte entwenden Bargeld und Mobiltelefon â€“ Zeugen gesucht!

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Ein 24-Jähriger hat am Freitagmorgen den Notruf gewählt und angegeben, von zwei Unbekannten angegriffen und bestohlen worden zu sein. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt in diesem Zusammenhang wegen eines Raubdelikts und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Der 24-Jährige gab an, gegen 07.40 Uhr in der Theresienstraße von zwei unbekannten Männern in einen Hinterhof gezogen worden zu sein. Dort seien ihm schließlich das Portemonnaie und andere Gegenstände gewaltsam entwendet worden. Die Täter flüchteten samt Beute in unbekannte Richtung. Der Geschädigte blieb leicht verletzt am Tatort zurück.

Es liegen folgende Täterbeschreibungen vor:

Täter 1: Ca. 180 cm groß, etwa 25 Jahre alt, athletische Figur, trug blaue Jeans und schwarze Jacke

Täter 2: Ca. 180 cm groß, etwa 25 Jahre alt, athletische Figur, trug blaue Jeans, schwarze Jacke, blaue Schuhe und schwarze Mütze.

Wer am Freitagmorgen eine Auseinandersetzung in der Theresienstraße beobachtet hat oder wer möglicherweise nähere Hinweise zu den noch unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.

Unbekannte entwenden Bargeld und Mobiltelefon

SCHWEINFURT – Am Mittwoch meldete sich ein Mann bei der Schweinfurter Polizei und gab an, bereits am Samstag (25.01.2020) von Unbekannten tätlich angegangen und beraubt worden zu sein. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Nach eigenen Angaben lief der 58-Jährige an jenem Abend gegen 22.00 Uhr die Bauerngasse entlang, als er auf Höhe einer Gaststätte von drei Unbekannten aufgefordert wurde, Bargeld und Mobiltelefon auszuhändigen. Im Zuge der sich anschließenden tätlichen Auseinandersetzung sollen die Unbekannten dem Mann die Gegenstände gewaltsam abgenommen haben. Der 58-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Täter rannten in unterschiedliche Richtungen davon, eine Beschreibung von ihnen konnte das Opfer nicht abgeben.

Die Kripo Schweinfurt sucht jetzt Zeugen, die auf die Auseinandersetzung an jenem Samstagabend vor der Gaststätte in der Bauerngasse aufmerksam wurden. Anrufe bitte unter Tel. 09721/202-1731.