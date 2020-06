Kupferregenrinne von Gartenlaube entwendet – und weitere Meldungen der lokalen Schweinfurter Polizei

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – Am Freitagvormittag wurde in einer Gartenanlage an der Peterstirn festgestellt, dass die Kupferregenrinne eines Gartenhauses entwendet wurde. Der bislang unbekannte Täter kletterte hierzu über den Zaun und montierte die Rinne ab. Der Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Wohnanhänger aufgebrochen

SCHWEINFURT – In der Zeit von Donnerstagvormittag bis Freitag, 10:30 Uhr, wurde in der Kleingartenanlage am Zollhof ein abgestellter Wohnanhänger aufgebrochen und einige Flaschen Bier entwendet.

Diebstahl eines Fahrrades

SCHWEINFURT – Am Freitagabend wurde zwischen 19:55 Uhr und 20:05 Uhr vor einem Lebensmittelmarkt in der Niederwerrner Straße ein Fahrrad der Marke Haibike entwendet. Das Fahrrad war mit einem Metallschloss gesichert, welches vom bislang unbekannten Täter aufgezwickt wurde. Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf rund 400 Euro.

Handfester Streit – Zeugen gesucht

SCHWEINFURT – Ebenfalls am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, kam es in der Euerbacher Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweinfurt melden.

Unfallfluchten

SCHWEINFURT – Am Freitag zwischen 07:23 Uhr und 20:37 Uhr wurde in der Schrammstraße ein geparkter Pkw durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden entstand wahrscheinlich beim Ausparken. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 250 Euro zu kümmern.

Ebenfalls am Freitag, zwischen 14:50 Uhr und 17:00 Uhr, wurde in der Max-Planck-Straße ein am rechten Fahrbahnrand geparkter Pkw wahrscheinlich ebenfalls beim Ausparken beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Seitenspiegel von Pkw abgeschlagen

SCHWEINFURT – Am Freitagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es auf der Straße im Höllental zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrradfahrer und einer Pkw-Fahrerin. Der bislang unbekannte Täter, der mit einem Mountainbike unterwegs war, schlug auf den rechten Außenspiegel des Pkw, sodass dieser aus der Verankerung brach. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro. Der Täter, der in Begleitung von drei weiteren jungen Männern war, flüchtete anschließend.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 17 Jahre, ca. 175 cm groß, schlank und helle Hautfarbe. Er trug ein weißes T-Shirt ohne Aufschrift und eine helle Jeanshose.

Pkw in Vollbrand

WERNECK – Am Freitagnachmittag geriet ein Pkw auf der B19 auf Höhe Werneck in Brand. Wahrscheinlich entzündete sich eine Batterie im Kofferraum des Pkw. Bereits nach wenigen Sekunden stand das Fahrzeug im Vollbrand. Die B19 musste für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt werden.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Vom Dach gestürzt

MASSBACH – Am Freitagnachmittag stürzte ein 58-jähriger bei Arbeiten auf dem Vordach seines Hauses in Maßbach etwa 2 Meter in die Tiefe. Er fiel dabei mit dem Rücken auf einen L-Stein und verletze sich an der Wirbelsäule. Der Mann konnte sich noch in den Eingangsbereich des Hauses schleppen und seine Ehefrau verständigen. Diese wiederum verständigte den Rettungsdienst. Der 58-jährige wurde schwer verletzt in ein regionales Krankenhaus verbracht, war jedoch nicht in akuter Lebensgefahr.