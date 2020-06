LangjÃ¤hrige Mitglieder/innen der Sicherheitswacht Schweinfurt verabschiedet

SCHWEINFURT – Durch den Dienststellenleiter der PI Schweinfurt, LPD Joachim Mittelstädt, wurden am vergangenen Donnerstag die drei langjährigen Angehörigen der Sicherheitswacht Schweinfurt (SiWa) verabschiedet.

Hierbei wurden verabschiedet:

Herrn Alexander Lebsack (17 Jahre),

Frau Claudia Hückmann (17 Jahre) und

Frau Martina Weger (12 Jahre).

Gleichzeitig dankte der Herr Mittelstädt den verdienten Mitarbeiter/innen für ihre Zugehörigkeit zur Sicherheitswacht und wünschte ihnen alles Gute für die Zukunft.

Er würdigte im Rahmen einer Fortbildungsmaßnahme die Verdienste der Schweinfurter Sicherheitswacht und stellte den präventiven Charakter der Fußstreifen und die Wirkung an öffentlichen Plätzen wie z. B. dem Roßmarkt oder Chateaudun Park in den Vordergrund.

„Der sichere Aufenthalt an diesen Plätzen ist auch der Fußstreifentätigkeit der Sicherheitswacht zu verdanken!“. Danach ließ der Schweinfurter Polizeichef das Jahr 2019 Revue passieren und lobte die Mitglieder der Sicherheitswacht für ihr Engagement, ihr Einschreiten und die geleisteten Dienststunden. Anschließend händigte er die drei Ruhestandsurkunden aus. Das Ausscheiden der drei wirkt sich natürlich auf die Personaldecke der Sicherheitswacht Schweinfurt aus, weshalb diese Tätigkeit als Ehrenamt im Folgenden dargestellt wird.

Mit Hilfe von ehrenamtlich tätigen Bürger/innen in Zivil soll der Unkultur des Wegsehens entgegen gewirkt werden. Die Sicherheitswacht steht auf ihren Streifengängen der Bevölkerung als Ansprechpartner zur Verfügung und nimmt so die Aufgabe der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahr. Es handelt sich allerdings um keine Hilfspolizei, sondern um einen eigenständigen und bürgernahen „Partner der Polizei“.

Um die Vorgabe der Sichtbarkeit im öffentlichen Raum auch umsetzen zu können, tragen die Mitarbeiter/innen der Sicherheitswacht eine einheitliche dunkelblaue Oberbekleidung mit dem Schriftzug „Sicherheitswacht“ und einem Ärmelabzeichen der bayerischen Staatsregierung.

Verschiedene Einsatzmittel z.B. ein Funkgerät, mit welchem sie stets direkte Verbindung zur Einsatzzentrale der Polizei aufnehmen können oder ein Erste-Hilfe-Set runden die Ausstattung ab und schaffen die nötigen Voraussetzungen für ihre Tätigkeiten.

Die Sicherheitswacht erhält eine fundierte und praxisnahe Basisausbildung sowie mehrere Fortbildungen im Jahr durch geschulte Beamt/innen der Polizei. In Unterfranken wird zudem jährlich eine zentrale Fortbildungsveranstaltung zum Erfahrungsaustausch durchgeführt, zu der alle Angehörigen der Sicherheitswachten in Unterfranken eingeladen werden.

In der Sicherheitswacht sind alle Bürger/innen mit Verantwortungsbereitschaft und Zivilcourage, egal welcher Nationalität, willkommen. Wir freuen uns deshalb stets über Anmeldungen für dieses besondere Ehrenamt. Die Tätigkeit in der Sicherheitswacht wird mit einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 8 EUR/Std. vergütet.

Für die Sicherheitswacht können sich bewerben:

Bürger/innen, die

· zwischen 18 und 62 Jahre alt sind (Verwendungshöchstalter 67)

· eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung haben

· Zuverlässigkeit und Verantwortungsbereitschaft bewiesen haben

· für diese Aufgaben im Durchschnitt 5 Stunden im Monat zur Verfügung stehen

· gerne im Außendienst mit Menschen in Kontakt treten

Ansprechpartner bei der Polizei Schweinfurt:

· PHMin Miriam Wagner, Tel. 09721/202-2314 und

· PHK Klaus Schmitt, Tel: 09721/202-2300

Bild zeigt von links: LPD Mittelstädt, Alexander Lebsack, PHK Schmitt, Claudia Hückmann, PHMin Wagner, Martina Weger

Quelle: Polizei