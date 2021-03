Lebensmittel gestohlen: In Bad Kissingen wurde am Freitag von Jugendlichen und einer 78-JÃ¤hrigen fleiÃŸig geklaut

Lebensmittel gestohlen: In Bad Kissingen wurde am Freitag von Jugendlichen und einer 78-Jährigen fleißig geklaut

BAD KISSINGEN – Am Freitagvormittag beobachteten zwei Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes drei Jugendliche, welche diverse Lebensmittel in ihren Rucksäcken verstauten. An der Kasse zahlten die jungen Männer zwar einige Waren aus ihren Einkaufswägen, nicht jedoch die zuvor in den Rucksäcken versteckten Lebensmittel.

Nach dem Passieren der Kassenanlage wurden sie diesbezüglich angesprochen. Einem der Täter gelang die Flucht, die anderen Beiden wurden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die gestohlenen Waren haben einen Gesamtwert von 21€.Die Ermittlungen bezüglich des geflohenen Täters dauern noch an.

Zigaretten und Lebensmittel geklaut

BAD KISSINGEN – Am Freitagmittag konnte durch den Ladendetektiv in einem Bad Kissinger Supermarkt eine 78-jährige Ladendiebin festgestellt werden. Die Dame hatte versucht mit mehreren Packungen Zigaretten und diversen Lebensmittel das Geschäft wieder über den Kundeneingang zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Als Grund gab sie an ihren Geldbeutel zuhause liegen gelassen zu haben. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl zu.