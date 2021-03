â€žLost Placeâ€œ brennt: Feuerknistern im ehemaligen Jugendheim am Stationsberg

BAD KISSINGEN – Am Mittwoch, den 17.03.2021, um 18:30 Uhr, rief eine Mitteilerin bei der örtlichen Polizeiinspektion in Bad Kissingen an. Dort berichtete sie, dass sie beim Gassi gehen mit ihrem Hund ein Feuerknistern im ehemaligen Jugendheim am Stationsberg, einem bekannten „Lost Place“ gehört habe.

Zudem war dieses von außen bereits sichtbar gewesen. Kurz darauf traf eine Streife am Tatort ein und lokalisierte das bereits entfachte Feuer im Innenraum des Untergeschosses. Ein Beamter löschte das Feuer kurzzeitig mit einem Handfeuerlöscher, während die bereits alarmierte Feuerwehr zur Örtlichkeit unterwegs war. Noch vor Eintreffen der Löschkräfte entfachte das Feuer wieder und es benötigte die Löscharbeit der Feuerwehr, dieses unter Kontrolle zu bringen und komplett zu löschen.

Die Feuerwehr Bad Kissingen war mit ca. 20 Mann im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

Unhöflicher Radfahrer

BURKARDROTH – Am Mittwochabend kam es, gegen 19:30Uhr, zu einer verbalen Streitigkeit nach einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Der Zusammenstoß kam zustande, da sich beide Personen an einer dunklen Engstelle trafen und einander zu spät erkannten. Der Radfahrer soll im Anschluss die Fußgängerin beschimpft und sich dann entfernt haben. Die hinzugerufene Polizei konnte beide Parteien beruhigen und der Radfahrer sicherte zu, sich bei der Fußgängerin entschuldigen zu wollen.