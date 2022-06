Mädchen in Kaufhaus unsittlich berührt – der Tatverdächtiger wurde festgenommen

WÜRZBURG / INNENSTADT – Bereits am letzten vergangenen Samstag ist ein Mädchen in einem Würzburger Kaufhaus von einem zunächst Unbekannten unsittlich am Gesäß berührt worden. Am Dienstag nahm die Polizei einen dringend Tatverdächtigen vorläufig fest. Mögliche weitere Betroffene werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.

Die zwölfjährige Geschädigte hielt sich gegen 15.45 Uhr in einem Kaufhaus in der Kaiserstraße auf, als sie von einem Mann im Vorbeilaufen unsittlich am Gesäß berührt worden ist. Im weiteren Verlauf verließ der Täter das Kaufhaus. Er stieg auf ein Fahrrad und fuhr damit in Richtung Juliuspromenade davon. Die Würzburger Polizei leitete unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen in die Wege. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahm in der Folge die Kriminalpolizei Würzburg.







Im Zuge der Ermittlungen sicherten die Ermittler die Aufzeichnungen von Überwachungskameras, die einen dringend Tatverdächtigen aufgezeichnet hatten. Als derselbe Mann das Kaufhaus am Dienstag erneut betrat, wurde er von einem Ladendetektiv wiedererkannt. Dieser reagierte vorbildlich und verständigte sofort die Polizei. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nahm den Beschuldigten vorläufig fest. Es handelt sich um einen 35-Jährigen, der aktuell in Heidingsfeld wohnhaft ist und bislang nicht wegen ähnlich gelagerter Fälle polizeilich in Erscheinung getreten ist. Gegen den Festgenommenen wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Im Zuge der Auswertungen des gesicherten Videomaterials ergaben sich Hinweise, dass der Beschuldigte am vergangenen Samstag weitere junge Frauen in dem Kaufhaus belästigt haben könnte. Wer davon betroffen ist, wird daher dringend gebeten, sich möglichst zeitnah unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.

Gelbes Jugendfahrrad am Bahnhof aufgefunden

SCHWEINFURT – Am Mittwoch gegen 15.15 Uhr wurde ein gelbes Mountainbike – Jugendfahrrad – am Hauptbahnhof aufgefunden. Das Fundfahrrad wird zum Bauhof verbracht, da kein Besitzer festgestellt werden konnte.

Durch Missachtung der Vorfahrtsgewährung Unfall verursacht

SCHWEINFURT – Aufgrund Missachtung der Vorfahrt und Fehleinschätzung der Geschwindigkeit des vorfahrtsberechtigten Pkws kam es am Mittwoch gegen 14.50 Uhr im KreuzungsbereicDeutschhöfer Straße / Dittelbrunner Straße zu einem Verkehrsunfall. An beiden Pkws entstand ein Sachschaden im höheren vierstelligen Bereich.

Unfallflucht im Parkhaus

SCHWEINFURT – Am Mühltor, im Parkhaus des Marienbachzentrums, ereignete sich am Mittwoch eine Verkehrsunfallflucht, wobei ein weißer VW Polo an der hinteren Stoßstange beschädigt wurde. Der Pkw stand zur Unfallzeit im Stockwerk 2A rechts außen an der Durch- bzw. Ausfahrt. Die Unfallzeit liegt zwischen 06.20 Uhr und 12.30 Uhr. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Täterhinweise liegen keine vor.

Seitenscheibe mit unbekannten Gegenstand eingeschlagen

SCHWEINFURT – In der Zeit vom 27.06.2022, 17.30 Uhr bis zum 29.06.2022, 10.45 Uhr wurde in der Stresemannstraße eine hintere Seitenscheibe eines orangenen Renault Captur durch unbekannte Täter eingeschlagen. Mit welchem Gegenstand die Scheibe eingeschlagen wurde ist nicht bekannt. Entwendet wurde aus dem Pkw nichts. Es liegt ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro vor.

Unfallflucht auf öffentlichem Parkplatz

SCHWEINFURT – Die Besitzerin eines schwarzen VW Polo zeigte am Dienstag in der Friedrich-Ebert-Straße eine Unfallflucht an. Sie hatte ihren Pkw am Montag, den 27.06.2022 in der Zeit von 06.40 Uhr bis 13.33 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße neben dem Naturfreundehaus abgestellt. Der VW Polo weist einen Schaden mit rotem Lackabrieb an der hinteren Tür auf der Fahrerseite auf. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Täterhinweise liegen keine vor.

Lichtmast umgefahren

SCHWANFELD – In der Gemeinde Schwanfeld wurde am Mittwoch gegen 16.45 Uhr Am Weiherlein ein Lichtmast so umgefahren, dass dieser entfernt werden muss. Hinweise zum Unfallverursacher liegen aktuell keine vor. Der Sachschaden beläuft sich auf 800 Euro.

Wand durch großes Fahrzeug beschädigt

WIPFELD – Ein Unbekannter fuhr die Wand des alten Rathauses am Marktplatz an und beschädigte dieses dadurch. Aufgrund des festgestellten Schadenbildes und Anstoßhöhe wurde ein Pkw als verursachendes Fahrzeug ausgeschlossen werden. Es muss sich um ein Fahrzeug mit höhreren Aufbau gehandelt haben. Die Unfallzeit soll am Sonntag, den 26.06.2022 gegen 17.20 Uhr gewesen sein. Bei dem Unfall wurde die Fassade in einer Höhe von 168cm bis 262cm eingedrückt und Steine aus dem Mauerwerk gelöst. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.