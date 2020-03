Mann lÃ¤uft mit Waffe durch die Stadt Schweinfurt, Amtsbekannter schlÃ¤gt im Toilettenbereich des RoÃŸmarktes grundlos zu

Teilen Facebook

SCHWEINFURT – Wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei seit dem Dienstagabend gegen einen 26-jährigen Schweinfurter. Die betreffende Schreckschusswaffe, die dazugehörige Munition und das Holster wurden im Rahmen der Sachbearbeitung beschlagnahmt.

Gegen 21.45 Uhr ging die Mitteilung ein, wonach ein Mann im Bereich der Ludwigstraße mit einer Waffe herumfuchtelt. Der Zeuge konnte sehen, wie der zunächst Unbekannte danach die Waffe in ein Schulterholster steckte und anschließend deutlich sichtbar ein Magazin mit Patronen befüllte.

Im Rahmen der Fahndung konnte der Amtsbekannte entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Nachdem der Beschuldigte keinen Waffenschein hat, wird er nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Einen plausiblen Grund für sein Verhalten konnte der Beschuldigte nicht angeben.

Drogeneinfluss im Straßenverkehr

SCHWEINFURT – Unter deutlich erkennbarem Drogeneinfluss hat ein Autofahrer gestanden, den die Ordnungshüter am Dienstagabend aus dem Verkehr gezogen haben. Auf den Seat Lenker kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu, welches ein Bußgeld über rund 530 Euro sowie den Eintrag von 2 Punkten in die Verkehrssünderdatei in Flensburg vorsieht. Dazu muss der Betroffene auch noch in nicht allzu ferner Zukunft ein einmonatiges Fahrverbot ableisten.

Gegen 22.37 Uhr erfolgte die Kontrolle des 33-Jährigen in der Nähe der Polizeidienststelle. In deren Verlauf fiel der Autofahrer durch starke Nervosität, häufiges Lippen lecken, Mundtrockenheit, stark gerötete Augen und Gleichgewichtsschwankungen auf.

Ein Urintest erbrachte die Einnahme von Amfetamin und THC – Tetrahydrocannabinol -.

Deshalb wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt. Anschließend erfolgte eine durch einen herbeigerufenen Arzt in der Polizeiwache vorgenommene Blutentnahme. Danach ist der Schweinfurter wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

Amtsbekannter schlägt grundlos zu

SCHWEINFURT – Zu einem Körperverletzungsdelikt ist es am Dienstagnachmittag im Toilettenbereich des Roßmarktes gekommen.

Anhand einer Videoüberwachung konnte der Täter später identifiziert werden. Auf den amtsbekannten 32-Jährigen kommt nun ein weiteres Strafverfahren zu.

Gegen 17.40 Uhr hielt sich das spätere Opfer, ein 26-Jähriger, in der Toilettenanlage auf. Plötzlich kam der Täter auf ihn zu und wollte ihm anscheinend grundlos einen Kopfstoß verpassen. Der Jüngere konnte dies noch abwehren, gegen die nachfolgenden beiden Faustschläge auf Backe und Brust konnte er sich jedoch nicht mehr erwehren. Anschließend flüchtete der zunächst Unbekannte über die Wolfsgasse in Richtung zum Theater.

Das Opfer trug bei dem Angriff leichte Verletzungen davon.

Fahrradfahrer versus Fußgänger

SCHWEINFURT – Wegen eines unaufmerksamen Fußgängers ist ein Fahrradfahrer am Dienstagnachmittag zu Fall gekommen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen und eine beschädigte Brille zu.

Gegen 17.30 Uhr war der 62-jährige Radler auf dem Fahrradweg im Bereich der Ernst-Sachs-Straße/Hahnenhügelbrücke unterwegs. Als auf einmal ein 26-jähriger Fußgänger seine Fahrtstrecke kreuzte, leitete der Zweiradfahrer eine „Notbremsung“ ein, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch wurde er kopfüber über seinen Lenker katapultiert und stürzte zu Boden. Der Fußgänger blieb unverletzt.

Der Sachschaden an Fahrrad und Brille wird auf 1100 Euro geschätzt.

Gegen den Fußgänger wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

Aufbrechen eines Zigarettenautomaten gescheitert – alle Täter vorläufig festgenommen

ZEUZLEBEN – Bei dem Versuch am späten Dienstagabend einen Zigarettenautomaten aufzubrechen konnten im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndung drei Jugendliche noch in Tatortnähe festgenommen werden. Nach der erfolgten Sachbearbeitung wurden die Täter ihren Erziehungsberechtigten überstellt. Gegen die drei Beschuldigten im Alter zwischen 15 und 17 Jahren wird jetzt wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls und einer Sachbeschädigung ermittelt.

Kurz nach 23 Uhr vernahm ein Anwohner der Nepomukstraße lauten Krach und konnte im Anschluss drei Personen beobachten, welche mit Hämmern einen Zigarettenautomaten bearbeiteten. Nachdem der Aufbruch misslang und die drei Personen es danach anscheinend mit der Angst zu tun bekamen, flüchteten sie vom Tatort. Beim Entsorgen ihrer Hämmer, traf einer davon beim Wegwerfen die Mauer eines unverputzten Neubaus, wobei die Fensterleimung und womöglich auch noch das Fensterbrett in Mitleidenschaft gezogen worden sind.

Im Rahmen der Fahndung konnten die drei Jugendlichen vorläufig festgenommen und zur Schweinfurter Dienststelle verbracht werden. Bei einem Alkoholtest erreichten die Beschuldigten Werte zwischen 0,18 und 1,12 Promille. Sie gaben an, zuvor auf einer privaten Feier in der Nähe gewesen zu sein und danach auf die Idee des Aufbrechens gekommen zu sein.

Womit mal wieder bewiesen worden ist, dass Alkohol kein guter Ratgeber ist.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch

GEROLZHOFEN – Im Zeitraum von Samstagmittag bis Dienstagfrüh versuchte bisher unbekannter Täter mittels eines Hebelwerkzeugs die Haupteingangstür zu einem Geschäft in der Schallfelder Straße aufzubrechen. Jedoch gelang es ihm nicht, in den Laden zu kommen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Hinweise geben? PI Gerolzhofen, Tel. 09382-9400.

Wildunfall

ZEILITZHEIM – Ein PKW-Fahrer befuhr Dienstagabend die Kreisstraße von Gaibach in Richtung Zeilitzheim. Kurz nach Gaibach kollidierte das Fahrzeug mit einem querenden Hasen. Schaden ca. 1000 Euro.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

WERNECK – Am Dienstag, den 11.03.20, um ca. 06:35 Uhr musste eine Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Golf einem weißen Transporter ausweichen und touchierte dadurch die Mittelschutzplanke. Die VW-Fahrerin befuhr die A70 aus Richtung A7 kommend in Richtung Schweinfurt. Kurz nach dem Autobahnkreuz Werneck befand sie sich auf der linken Fahrspur, als plötzlich der weiße Transporter, welcher die rechte Fahrspur benutzte, nach links zog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die VW-Fahrerin nach links aus und streifte die Mittelschutzplanke. Der weiße Transporter setzt seine Fahrt unvermittelt fort. An dem VW wurde die komplette linke Fahrzeugseite verkratzt. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt und konnte ihre Fahrt fortsetzen. Ihr entstand ein Sachschaden von ca. 6000,- Euro.

Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte unter Tel. 09722/9444-0.