Mann schieÃŸt mit Schreckschusswaffe und verletzt zwei Personen leicht

Teilen Facebook

Twitter

SCHWEINFURT – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einer Streitigkeit zwischen drei männlichen Personen, in deren Verlauf ein 44-Jähriger mit einer Schreckschusspistole auf die beiden anderen schoss und sie hierdurch leicht verletzte.

Gegen 00:45 Uhr saßen die beiden 19-jährigen Geschädigten in ihrem Auto vor einem Wohnanwesen in der Franz-Schubert-Straße. Der 44-jährige Täter trat an das Fahrzeug heran und forderte die Beiden auf, leise zu sein. Daraufhin holte er eine Schreckschusswaffe hervor, schoss in den PKW und verschwand anschließend in einem dortigen Haus. Durch die verständigte Polizei konnte der Mann in seiner Wohnung angetroffen werden. Weiterhin wurden die Pistole, zugehörige Munition sowie ein kleiner Waffenschein aufgefunden und sichergestellt.

Die beiden Heranwachsenden wurden durch den Angriff leicht verletzt. Gegen den Beschuldigten wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Verletzter Pkw Fahrer nach Verkehrsunfall

WASSERLOSEN – Am Freitagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Machtilshausen und Wasserlosen.

Gegen 17:15 Uhr kam ein 51-jähriger Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve kurz vor Wasserlosen nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich sein Fahrzeug und landete in einem Feld. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde der 51-Jährige in ein Schweinfurter Krankenhaus verbracht. Die Schwere seiner Verletzungen ist bislang noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf 5.000 Euro geschätzt.