MaxbrÃ¼cke, SchrammstraÃŸe und ein â€žHeimspielâ€œ fÃ¼r die Polizei: Bei drei Verkehrskontrollen standen die Fahrer unter Drogeneinfluss

SCHWEINFURT – Unabhängig voneinander konnte die Schweinfurter Polizei am Mittwoch drei Fahrzeugführer aufgrund Drogeneinfluss aus dem Verkehr ziehen.

Start des „Verkehrssicherheitsprogramms“ erfolgte um 12.45 Uhr auf der Maxbrücke. Hier konnte bei einer 22-Jährigen Studentin drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Nachdem die Frau einen Test verweigerte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Aus polizeilicher Sicht als „Heimspiel“ erfolgte die nächste Kontrolle unmittelbar bei der Polizeiinspektion in der Mainberger Straße. Bei der Verkehrskontrolle eines 26-Jähringen wurden ebenfalls Ausfallerscheinungen festgestellt. Auch hier ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

In der Schrammstraße wurde noch um 15.50 Uhr ein 24-Jähriger kontrolliert. Auch bei dem 24-Jährigen konnten die Beamten sichtliche Ausfallerscheinungen feststellen. Die Beamten ordneten auch beim 24-Jährigen eine Blutentnahme an.

Bei allen kontrollierten Personen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Pkw in der Brombergstraße angefahren

SCHWEINFURT – Im Zeitraum vom 28.12. bis 29.12. wurde ein in der Brombergstraße 11 geparkter Pkw angefahren und beschädigt. Der Firmen-Pkw, ein weißer Mercedes, wurde am Heck beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro beziffert.

Schließfach an E-Bike Ladestation beschädigt

SCHWEINFURT – Ein Schließfach einer E-Bike Ladestation wurde am 29.12. um 14 Uhr direkt vor dem Landratsamt Schweinfurt beschädigt. Der Täter versuchte vermutlich an den Inhalt des Schließfaches zu gelangen. Der Schaden am Schließfach beläuft sich auf ca. 150 Euro. Die im Schließfach befindlichen Gegenstände wurden zur Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt.

Abgesperrtes Fahrrad am Roßmarkt entwendet

SCHWEINFURT – Ein 36-Jähriger stellt am Mittwoch um 19.30 Uhr sein Mountainbike vor dem Anwesen Nr. 5 ab und versperrte dies um kurz etwas einzukaufen. Als er nach nur 15 Minuten zurückkam war sein Fahrrad entwendet. Das schwarze Fahrrad des Herstellers Cube hatte einen Wert von ca. 600 Euro.

Ausgangssperre missachtet

WERNECK – Eine Streife der Polizei Schweinfurt stellt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 03.30 Uhr im Bühlweg in Werneck drei Personen fest. Diese flüchteten zunächst, konnten jedoch durch die Beamten in einem Acker liegend „angetroffen“ werden. Alle Personen waren deutlich alkoholisiert. Nach erfolgter Identitätsfeststellung erwartet die drei Personen im Alter zwischen 21 und 27 Jahren nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Reifen zerstochen

OBERWERRN – Im Zeitraum vom 24.12. bis 26.12. wurden an einem in der Sternstraße vor dem Sportheim abgestellter Pkw beschädigt. Insgesamt wurden drei Reifen des grauen Kias mittels eines unbekannten Gegenstandes beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Zwei Pkws verkratzt

GOCHSHEIM – Zwei in Gochsheim auf der Grundstücksauffahrt geparkte Fahrzeuge wurden in der Nacht vom 27.12. auf den 28.12. verkratzt. Der Mercedes und Fiat waren in der Keiststraße auf der Auffahrt geparkt. Die Fahrzeughalter bemerkten am frühen Morgen, dass beide Motorhauben mittels eines unbekannten Gegenstandes verkratzt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Gartenmöbel angezündet – Polizei sucht Zeugen

NIEDERWERRN – Mehrere Jugendliche wurden beobachtet, wie sie am 29.12. gegen 16.15 Uhr am Sportheim in der Jahnstraße einen Gartentisch anzündeten. Weiterhin wurden auch noch mehrere Biertischgarnituren in den angrenzenden Bach geworfen. Nachdem die Jugendlichen von einem unbekannten Zeugen angesprochen wurden, rannten diese davon.

Die Polizei Schweinfurt sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Fahrraddiebstahl

GEROLZHOFEN – Unbekannter Täter entwendete am Dienstag zwischen 18 Uhr und 19 Uhr aus einem umzäunten Grundstück in der Entengasse ein silber-blaues Herren-Mountainbike in der Größe 26-Zoll im Wert von ca. 200 Euro. Auf dem vorderen Reifenmantel sind Spikes angebracht.

Zeugen gesucht

GEROLZHOFEN – Dienstag, gegen 16:40 Uhr, wollten vermutlich drei Jugendliche ein Fahrrad aus einem Anwesen in der Julius-Echter-Straße entwenden. Einer der Jugendlichen nahm das Rad und wollte es gerade aus dem Hof schieben, als er von einem aufmerksamen Nachbarn angesprochen wurde. Sofort nahm der Jugendliche die Hände vom Rad und entfernte sich von der Örtlichkeit. Die drei Jugendlichen dürften im Alter von 16 bis 18 Jahren alt gewesen sein. Markant zu vermerken ist, dass die drei einen Art Bollerwagen mitführten und Kaputzenpulli‘s trugen.

Die PI Gerolzhofen bittet um entsprechende Hinweise, Tel. 09382-9400.