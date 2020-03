Mehrere EinbrÃ¼che im Stadtgebiet – unter anderem bei der Werkstatt der Lebenshilfe und in zwei DÃ¶nerlÃ¤den

Teilen Facebook

SCHWEINFURT / SENNFELD – In der Zeit von Montag, 16.15 Uhr auf Dienstag bis 05.45 Uhr wurde in die Werkstatt der Lebenshilfe in der Porschestraße eingebrochen. Der unbekannte Täter war auf der Suche nach Bargeld. Beim Durchwühlen der Schränke wurden mehrere Geldkassetten und ein Tresor angegangen. Der Gesamtentwendungsschaden liegt im vierstelligen Bereich.

SCHWEINFURT – Von Montag gegen 22.30 Uhr bis Dienstag um 08.15 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Dönerimbiss in der Niederwerrner Straße durch das Einwerfen einer Scheibe. Im Innenraum wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

SCHWEINFURT – Am Dienstag von Mitternacht bis 07.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen weiteren Dönerladen in der Hauptbahnhofstraße. Der unbekannte Täter verschaffte durch Gewalt Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Anschluss brach er eine Geldkassette auf und entwendete einen geringen Betrag an Bargeld. Anschließend entkam er unerkannt aus dem Gebäude.

SCHWEINFURT – Von Montag um 23.00 Uhr, bis Dienstag gegen 10.30 Uhr wurde in einen Asia-Imbiss in der Lange Zehntstraße eingebrochen. Ein unbekannter Täter verschafft sich durch Gewalt Zutritt zu dem Verkaufsraum. Hier entwendete er mehrere Münzgeldrollen im Wert von einigen hundert Euro.

Süßigkeitenautomaten beschädigt

SCHWEINFURT – Am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, konnte ein Zeuge zwei männliche Jugendliche beobachten, wie diese gegen einen Süßwarenautomaten in der Berufsschule in der Geschwister-Scholl-Straße traten. Als hierbei die Glasscheibe zu Bruch ging, entfernten sich die beiden Verursacher unerkannt von der Tatörtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 100 Euro.

Auto in Parkhaus angefahren

SCHWEINFURT – Am Dienstag, in der Zeit von 09.10 bis 10.05 Uhr, parkte der Geschädigte seinen blauen VW Passat in einem Parkhaus am Jägersbrunnen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Fahrertüre einen frischen Kratzer durch einen Unfall aufwies. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro.

Parkender Pkw angefahren

SCHWEINFURT – Über Nacht wurde ein roter Hyundai I20, der am Straßenrand derKönigsbergstraße abgestellt war, augenscheinlich durch einen flüchtigen Fahrradfahrer beschädigt. Den Unfallspuren zur Folge verkratzte der Fahrradfahrer die Folierung und verursachte einen Sachschaden von zirka 500 Euro.

E-Bike frisiert und Drogen konsumiert

BERGRHEINFELD – Am Dienstag, gegen 14.40 Uhr, wurde ein 41-Jähriger aus dem Landkreis Schweinfurt mit seinem E-Bike in der Mainstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer ein frisiertes E-Bike fuhr, was nach ersten Erkenntnissen an die 50 km/h schnell fahren würde. Einen nun für das Gefährt benötigten Führerschein konnte er nicht vorweisen. Weiterhin gab es Anzeichen für einen kürzlich zurückliegenden Drogenkonsum. Der Fahrer räumte auf Vorhalt ein am Vorabend Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des E-Bikes waren die Folge.

Unfallflucht im Gegenverkehr

STADTLAURINGEN – Am Dienstag, gegen 11.05 Uhr, fuhr der Geschädigte mit seinem schwarzen BMW X3 auf der Oberlauringer Straße, als ihm ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegen kam. Da der Unfallflüchtige von seiner Fahrspur abkam und in den Gegenverkehr geriet, wich der Geschädigte nach rechts aus und kam mit seinem Reifen gegen den Bordstein. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf zirka 3000 Euro.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Fahrerin unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

WERNECK – Am frühen Abend des Dienstags kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck einen Pkw aus Niedersachsen. Hierbei zeigte die 35-jährigen Fahrerin Anzeichen auf vorausgegangenen Drogenkonsum. Ein freiwilliger Drogentest bestätigte diesen Verdacht, so dass bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Weiterhin konnte im Fahrzeug noch eine geringe Menge Heroin aufgefunden werden. Ein Fahrverbot hat die Dame im vorliegenden Fall nicht zu erwarten, da sie ohnehin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen die 35-jährige laufen nun Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Betäubungsmittelbesitz, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Drogeneinfluss.

Und hier noch die Meldungen von der Polizei Gerolzhofen:

Wildunfall

GRETTSTADT – Montagabend kollidierte ein PKW auf der Kreisstraße zwischen Kleinrheinfeld und Dürrfeld mit einem Reh. Das Tier wurde getötet und der zuständige Jagdpächter wurde verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Wildunfall

FRANKENWINHEIM – Eine PKW-Fahrerin fuhr Montagnacht Richtung Brünnstadt, als ein Hase die Fahrbahn kreuzte. Das Tier wurde vom Fahrzeug erwischt und getötet. Am PKW entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro.

Kleinunfall

DONNERSDORF – Aus Unachtsamkeit rollte am Dienstagvormittag ein Sattelzug auf einem Parkplatz im Industriegebiet zurück und stieß dabei gegen einen hinter ihm vorbeifahrenden Sattelzug. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher wurde mündlich verwarnt.

Unfallflucht

GEROLZHOFEN – Dienstag, gegen 09:15 Uhr, parkte eine PKW-Fahrerin ihren schwarzen Audi auf dem Parkplatz der Fitness Loung in der Albert-Einstein-Straße. Als sie gegen 11:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Streifschaden am hintern linken Radkasten feststellen. Schaden ca. 1500 Euro.

Wer hat Beobachtungen gemacht und kann Hinweise auf den „Unfallflüchtigen“ geben? PI Gerolzhofen, Tel. 09382/9400.

Kleinunfall

GEROLZHOFEN – Eine PKW-Fahrerin touchierte Dienstvormittag bei der Vorbeifahrt einen in der Bahnhofstraße geparkten PKW. Schaden ca. 1300 Euro. Die Verursacherin wurde mündlich verwarnt.

Unfallflucht

GEROLZHOFEN – Dienstagvormittag, gegen 10:40 Uhr, wartete ein Toyota-Fahrer an einer Verengung am Marktplatz, während ein anderer PKW-Fahrer versuchte in diese einzufahren. Da keine zwei Fahrzeuge durch die Verengung passten, wies der Toyota-Fahrer durch Handzeichen den anderen auf, zurückzusetzen. Dieser fuhr zurück und anschließend wieder nach vorne. Hierbei blieb er am Toyota hängen. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.