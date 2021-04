Mehrere GegenstÃ¤nde mutwillig beschÃ¤digt: Vandalismus am SportgelÃ¤nde des FC Marktsteinach

Mehrere Gegenstände mutwillig beschädigt: Vandalismus am Sportgelände des FC Marktsteinach

MARKTSTEINACH – Im Verlauf der zurückliegenden Woche wurden auf dem Sportgelände des FC Marktsteinach mehrere Gegenstände der Außeneinrichtung mutwillig beschädigt. Der oder die Täter zerschlugen hierbei Holztischplatten, warfen Holzbänke um so dass diese unbrauchbar geworden waren und beschädigten die Zylinderschlösser von zwei Eingangstüren.

Weiterhin verbogen sie Stuhlbeine und rissen die Sitzflächen heraus. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Tabakdiebstahl im Kiosk am Hauptbahnhof

SCHWEINFURT – Am Dienstag um 19.10 Uhr betrat der Tatverdächtige den Kiosk am Hauptbahnhof und wollte Zigarettentabak im Wert von 5 Euro erwerben. Da eine solche Verpackungsgröße nicht erhältlich war verneinte die Angestellte die Möglichkeit eines Verkaufes. Daraufhin entnahm der Gesuchte eine Packung Tabak im Wert von 25 Euro und steckte diese in seine Umhängetasche und verließ den Kiosk ohne dafür zu bezahlen.

Der mehrfachen Aufforderung stehen zu bleiben kam er nicht nach und flüchtete unerkannt. Der Tatverdächtige sprach Deutsch mit einem unbekannten ausländischen Akzent, er war um die 25 Jahre alt und 1.70 Meter groß mit kräftiger Statur. Er hatte kurze dunkle Haare und trug einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer grau-braunen Jacke mit Fellbesatz, einer hellen Jeans und einer braunen Stoffmütze.

Für alle ungeklärten Fälle bittet die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Rufnummer 09721/202-0 um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.